5 نصائح لتجنب ترهل الثديين

من أكثر الأمور التي تهتم بها المرأة في إطار المحافظة على شكلها الخارجي هو تجنب ترهل صدرها.

وهناك الكثير من الأمور التي تسبب ​ترهل الثديين​ بينها السمنة و الحمل والولادة والرضاعة.

ونقدم اليوم، عددا من النصائح التي على المرأة القيام بها لتجنب هذه الأزمة:

-الإستمرار في ممارسة الرياضة بحيث تصبح الرياضة عادة يومية.

-اختيار المقاس الدقيق لحمالة الصدر التي تناسب الثديين بحيث لا تكون أضيق أو أوسع.

-الحرص على عدم ارتداء حمالة الصدر بشكل متواصل حيث أن القيام بذلك يبقي الثدي مشدودًا بقوة طيلة اليوم فيرتخي بعدها عند خلع حمالة الصدر.

-خلع حمالة الصدر أثناء النوم.

-عدم فقدان الوزن بشكل سريع.