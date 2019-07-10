5 نصائح لتجنب ترهل الثديين

من أكثر الأمور التي تهتم بها المرأة في إطار المحافظة على شكلها الخارجي هو تجنب ترهل صدرها.
وهناك الكثير من الأمور التي تسبب ترهل الثديين بينها السمنة و الحمل والولادة والرضاعة.
ونقدم اليوم، عددا من النصائح التي على المرأة القيام بها لتجنب هذه الأزمة:
-الإستمرار في ممارسة الرياضة بحيث تصبح الرياضة عادة يومية.
-اختيار المقاس الدقيق لحمالة الصدر التي تناسب الثديين بحيث لا تكون أضيق أو أوسع.
-الحرص على عدم ارتداء حمالة الصدر بشكل متواصل حيث أن القيام بذلك يبقي الثدي مشدودًا بقوة طيلة اليوم فيرتخي بعدها عند خلع حمالة الصدر.
-خلع حمالة الصدر أثناء النوم.
-عدم فقدان الوزن بشكل سريع.