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أيها (السنة ) لا للخوف دعوة للدفاع عن البطل قائد عمليات الرمادي ؟

خضير طاهر
عجيب أمر ( سنة العراق ) هل يريدون ان يصبحوا عبيدا ونساء سبايا لدى المحتل الإيراني وعملائه .. أين دفاعهم عن مدنهم وكيانهم ورجالهم .. أين نضالهم لإخراج ميليشيات الإحتلال التي تريد تنفيذ مشروع ( تفريس ) مدن: تكريت والموصل والرمادي والقضاء على روحها العراقية ؟!
منذ إعتقال البطل اللواء محمد الفلاحي قائد قوات عمليات الرمادي بسبب تصديه ومقاومته للمليشيات التابعة لإيران ، ونحن نرى الصمت واللامبالاة وغياب التحركات والمواقف والإحتجاج ضد هذا الإعتقال الإنتقامي الجبان .
لقد كان رفض اللواء الفلاحي تمدد الميليشات التابعة لإيران في الرمادي عملا وطنيا بطوليا يستحق عليه أوسمة الوطنية والشجاعة ويجب الوقوف خلفه ومساندته والدفاع عنه وحمايته من الإنتقام الإيراني الجبان .
وعلى ( سنة العراق ) رفع صوت الإحتجاجات والمظاهرات عاليا في رفض إحتلال مدنهم من قبل الميليشيات وإعتقال رجالهم الشجعان من أمثال اللواء الفلاحي ، وإلا فإن ( السنة ) سوف يصبحون عبيدا لدى إيران مثلما هو حاصل الآن مع شيعة العراق الذين تحول ساستهم وأحزابهم الى عملاء بشكل جماعي وتنهب ثرواتهم من قبل إيران !

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