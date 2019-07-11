أيها (السنة ) لا للخوف دعوة للدفاع عن البطل قائد عمليات الرمادي ؟

خضير طاهر

عجيب أمر ( سنة العراق ) هل يريدون ان يصبحوا عبيدا ونساء سبايا لدى المحتل الإيراني وعملائه .. أين دفاعهم عن مدنهم وكيانهم ورجالهم .. أين نضالهم لإخراج ميليشيات الإحتلال التي تريد تنفيذ مشروع ( تفريس ) مدن: تكريت والموصل والرمادي والقضاء على روحها العراقية ؟!

منذ إعتقال البطل اللواء محمد الفلاحي قائد قوات عمليات الرمادي بسبب تصديه ومقاومته للمليشيات التابعة لإيران ، ونحن نرى الصمت واللامبالاة وغياب التحركات والمواقف والإحتجاج ضد هذا الإعتقال الإنتقامي الجبان .

لقد كان رفض اللواء الفلاحي تمدد الميليشات التابعة لإيران في الرمادي عملا وطنيا بطوليا يستحق عليه أوسمة الوطنية والشجاعة ويجب الوقوف خلفه ومساندته والدفاع عنه وحمايته من الإنتقام الإيراني الجبان .

وعلى ( سنة العراق ) رفع صوت الإحتجاجات والمظاهرات عاليا في رفض إحتلال مدنهم من قبل الميليشيات وإعتقال رجالهم الشجعان من أمثال اللواء الفلاحي ، وإلا فإن ( السنة ) سوف يصبحون عبيدا لدى إيران مثلما هو حاصل الآن مع شيعة العراق الذين تحول ساستهم وأحزابهم الى عملاء بشكل جماعي وتنهب ثرواتهم من قبل إيران !