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اتلاف كمية كبيرة من البيض الفاسد في السليمانية

اعلنت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، عن مصادرة 800 علبة كبيرة (كارتون) من البيض الفاسد والقيام باتلافها.

وقال رئيس اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية كوران قادر، في تصريح صحفي، ان لجان منطقة تانجرو التابعة للجان المشتركة في القائممقامية تمكنت اليوم الاربعاء من مصادرة 800 كارتون من البيض المشكوك في صلاحيته وتم ارسال نماذج منها الى المختبرات لفحصها وتبين انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

واضاف انه بأمر من قائممقام السليمانية قامت اللجان باتلاف تلك الكمية من البيض الفاسد في مكان مناسب وبعيد وبشكل علمي.

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