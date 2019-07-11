الخارجية العراقية تكشف عن اجتماع “مهم ورفيع” في تركيا

ذكرت وزارة الخارجية العراقية أن وفدها برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، ناقش في تركيا تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف لسبوتنيك إنه “تم عقد اجتماع مهم ورفيع المستوى، وناقش عدد كبير من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

ولفت الصحاف إلى أن “الطرفين اتفقا على تشكيل لجان مشتركة من الأطراف المعنية للاستمرار بمناقشة مخرجات الاجتماع الحالي، وتقديم مقترحات جديدة تسهم في رفع وتعزيز التعاون الحالي بين البلدين”.

وأضاف أن “الاجتماع عبر عن طموحات البلدين الجارين والصديقين”، مشيرا الى استمرار البلدين في اللقاءات في المستقبل القريب.