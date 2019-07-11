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الداخلية العراقية تبدأ بتسيير معاملات المفسوخة عقودهم

اعلنت وزارة الداخلية العراقية البدء باجراءات تسيير معاملات المسوخة عقوهم.
وبحسب اعلان للوزارة مديرية ادارة التطوع اطيب سيتم الامور وفق الضوابط التالية:
حسب توجهيات ياسين الياسري وزير الداخلية والوكيل الاقدم عقيل محمود الخزعلي وبمتابعة مباشرة من مدير عام الموارد البشرية اللواء ياسين سيتم فتح استمارة الكترونية على موقعنا الالكتروني www.moi-jobs.iq في الساعات المقبلة. لغرض اكمال قاعدة معلومات و بيانات المفصولين من ملاك وزارة الداخلية من تاريخ 10-6-2014
في حال وجود اي سؤال او استفسار ولاتتردد بالتواصل معنا على
صفحة الفيس بوك https://www.facebook.com/moijobs
ارقام هواتفنا 07901116568 – 07704625017
وسيتم نشر تفاصيل اخرى لاحقاً

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