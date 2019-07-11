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السلطات الامنية تعتقل منفذي هجوم على منزل برلماني جنوب العراق

اعلنت شرطة محافظة ذي قار يوم الاربعاء عن القاء القبض على مستهدفي منزل النائب صادق السليطي بقضاء قلعة سكر.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، ان مفارز الاستخبارات ومكافحة إرهاب ذي قار تمكنت من القبض على كل من المتهم ( ع . ي . ص )البالغ من العمر 50 عاما والمتهمة ( ح . ن . ع ) البالغة من العمر 36 عاما من سكان قضاء قلعة سكر وذلك لاستهدافهما منزل النائب صادق السليطي برمانة صوتية.

واضافت في بيانها انها اتخذت بحقهما كافة الإجراءات القانونية ودونت أقوالهما بالاعتراف قضائيا وتقرر توقيفهما أصوليا .

وعثرت شرطة محافظة ذي قار يوم السبت على رمانة هجومية كانت موضوعة بالقرب من منزل عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي.

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