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العراق يعول على حرية الملاحة في هرمز لـ”مداواة” الأسعار

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن اتفاق “أوبك+” على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول 2020، سيقلص المخزونات ويساعد على تحقيق الاستقرار بالسوق ويعالج تقلبات الأسعار.

وأوضح في تصريحات على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد اليوم الاربعاء أن “التوجه العام هو أن الـ70 دولارا للبرميل أو أكثر هو سعر مقبول، ومنظمة أوبك تسعى لأسعار عادلة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء”.

وأشار إلى أن “العراق يأمل أن تبقى حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون انقطاع وسالكة”.

ووافقت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” في وقت سابق من هذا الشهر على تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر.

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