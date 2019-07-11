امريكا تقول انها تتطلع للعمل مع الحكومة الجديدة بكوردستان

هنأت القنصلية الامريكية في اربيل، بتشكيل الحكومة الجديدة باقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ونيابة قوباد طالباني.

وذكرت القنصلية في تغريدة على حسابها بتويتر، “نهنئ بنشكيل الحكومة الجديدة باقليم كوردستان، وان الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز مصالحنا المشتركة”.

وصوت برلمان كوردستان، الأربعاء، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني.

وتضم الحكومة الجديدة 21 حقيبة وزارية مع أربع هيئات، ذهبت تسع منها إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع رئاسة الحكومة ومنصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة، الذي تولاه قوباد جلال طالباني، وثلاث هيئات أخرى.

وحصل حزب التغيير على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الإشتراكي الكوردستاني، وأخرى للمكون المسيحي.

ولم يتم تعيين وزير للثروات الطبيعية والنفط، على أن يدير رئيس الوزراء الوزارة بالوكالة إلى حين تسمية مرشح.