اوسمة للعراق في بطولة مصر الدولية بتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أختتم المنتخب العراقي بتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة مشاركته في بطولة مصر الدولية باللعبة التي اختتمت في محافظة الاسكندرية وتعد إحدى بطولات الجائزة الكبرى، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

شاركت في البطولة منتخبات 21 دولة وهي ( اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصرالمستضيفة.) .

اكد السيد سمير علي الكردي رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في تصريح صحفي بان المنتخب العراقي للعبة قدم امكانيات متميزة فرديا وزوجيا

نجوم العراق .. حماسة عالية

واشار الكردي بان المشاركة اتسمت بالمثابرة والاصرار على تحقيق الانجاز من خلال تنوع خطط اللعب الفردي والزوجي وان ابطال العراق يجتهدون ويعملون بشكل دقيق ويبذلون جهدا متميزا لاكتساب الخبرة وتطور مستواهم الفني والمهاري والبدني باشراف مدرب المنتخب السيد جاسم كاتب مزعل .

اوسمة جديدة للعراق

واضاف رئيس الاتحاد العراقي لتنس الطاولة لذوي الاحتباجات الخاصة بانه بالرغم من قوة اللاعبات واللاعبين المشاركين في البطولة وصعوبة الحصول على وسام فيها لتقارب المستويات وتقدمها فاني كرئيس اتحاد وعدت الجماهير بالحصول على وسام ملون او وسامين ويعد هذا بحد ذاته انجازا للرياضة العراقية بقيادة رئيس الاتحاد والمدرب جاسم كاتب مزعل واللاعبة الشابة زينب حسن عبد الجبار صاحبة الوسام البرونزي الاسيوي في دورة الالعاب الاسيوية في جاكارتا باندنوسيا عام2018 وتعتبر منافساتها مع المتقدمين وهي بعمر 16 عام بتاريخ 4 اغسطس 2020 .

وسام ذهبي وفضي وبرونزيتان للعراق

حصد اللاعب العراقي علي عبد الامير صاحب الوسام الذهبي في بطولة مصر الدولية وحصدت اللاعبة العراقية نجلة عماد صاحبة الوسام الفضي وكسبت اللاعبة العراقية زينب حسن عبد الجبار صاحبة الوسام البرونزي فردي والوسام الفرقي

اللاعبة نجلة عماد فازت على العراقية زينب حسن بثلاث أشواط مقابيل ٢ شوطان وفوزهها على الهنديتين ب ٣ أشواط مقابيل صفر لكن خسارتها مع بطلة أفريقيا المصرية هنا احمد المصنفة ١١ عالميا ب٣ أشواط مقابل صفر وهي غير مصنفة نهائيا وقد بكت الاعب نجلة عماد علما انها اصغر لاعب في العالم والبطولة ١٤ سنة والتنافس في بطولات المتقدميين

]]

اما اللاعب علي عبد الامير صاحب الوسام الذهبي قد فاز على اللاعب الكويتي ٣ أشواط مقابل صفر واللاعب المصري ٣ أشواط مقابل صفر وفوز على اللاعب الكاخسستان ٣أشواط مقابل صفر وفوز اللاعب علي عبد الامير على اللاعب المصري 3 أشواط مقابل صفر علما ان اللاعب المصري من افضل اللاعبين في مصر وأفريقيا

وتجدر الاشارة الى ان وفد منتخب العراق بتنس الطاولة لذوي الاحتباجات الخاصة للمعاقين الذي شارك في بطولة مصر الدولية باللعبة تألف من السيد سمير علي الكردي رئيس الاتحاد رئيس الوفد و لؤي علي حسين اداريا و جاسم كاتب مزعل مدربا والزميل حسن عيال اعلاميا و لاعبتين ( زينب حسن عبد الجبار – نجلة عماد لفتة ) واربعة لاعبين ( علي عبد الامير – منتظر فاروق علي – عادل خالد جلاب – عبد الرحمن حكمت شفيق ) .