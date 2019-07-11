اول تعليق من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني على الحكومة الجديدة لكوردستان

قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، انه سيدعم بشكل كامل الحكومة الجديدة لكوردستان برئاسة مسرور بارزاني.

وكتب بارزاني تغريدة على حسابه بتويتر، “اتمنى النجاح لمسرور بارزاني وحكومته الجديدة، حيث لهم كامل دعمي في السعي لتحقيق مصالح شعب كوردستان”.

وصوت برلمان كوردستان، الأربعاء، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني.

وتضم الحكومة الجديدة 21 حقيبة وزارية مع أربع هيئات، ذهبت تسع منها إلى الحزب الديمقراطي الكوردستاني مع رئاسة الحكومة ومنصب رئيس ديوان رئاسة الحكومة وهيئة الاستثمار، وست وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني مع منصب نائب رئيس الحكومة، الذي تولاه قوباد جلال طالباني، وثلاث هيئات أخرى.

وحصل حزب التغيير على أربع وزارات، إضافة إلى وزارة للحزب الإشتراكي الكوردستاني، وأخرى للمكون المسيحي.

ولم يتم تعيين وزير للثروات الطبيعية والنفط، على أن يدير رئيس الوزراء الوزارة بالوكالة إلى حين تسمية مرشح.