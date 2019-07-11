بارزاني يصدر تعهدات بشأن حكومته الجديدة ويستعرض برنامجها

تعهد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الاربعاء بإجراء الاصلاحات، والعمل على انهاء المشاكل المالية، والقضاء على الفساد المالي والاداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم.

ووجه بارزاني كلمة القاها امام برلمان الاقليم استعرض فيها اهدافه وبرنامجه للسنوات الاربع المقبلة من عمر حكومته، شاكرا زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وشعب كوردستان الذي شارك في الانتخابات البرلمانية للاقليم في شهر ايلول من عام 2018.

وقال بارزاني “وضعنا خططنا واهدافنا ضمن البرنامج حيث ستكون خارطة طريق رئيسة للعمل الحكومي”.

واضاف ان “جميع الاحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة للإقليم اطلقت شعارات، واعطت تعهدات نأمل ان تطبقها على ارض الواقع”، مؤكدا ان “المواطن هو المحور الرئيس لنا وهدفنا الخدمة بلا تفرقة”.

وتابع بارزاني “نتعهد باننا سنبذل الجهود كافة واننا لن نقصر بما يمكننا تقديمه في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين”.

ولفت الى ان “الحكومة ستنفذ الاصلاحات اللازمة وستواجه الفساد المالي والاداري”، مؤكدا ان “الفساد آفة خطيرة ولكنها لم تتحول الى ثقافة في اقليم كوردستان”.

وشدد بارزاني على ان “حكومته لن تبدي اية مرونة امام الفاسدين واولئك الذين يخرقون القوانين”.

واشار الى انه “لن نسمح لأي وزير ان يتصرف خارج اطار البرنامج الحكومي، ويجب على الوزراء ان يعرفوا بأن وزاراتهم هي لخدمة جميع المواطنين بلا استثناء ولا نسمح بتسخيرها لأجندات شخصية وحزبية”.

وذكر رئيس حكومة الاقليم انه “سنواجه الازمة المالية في كوردستان”، منوها الى ان “حكومة الاقليم لديها ديون مالية تتحمل الجزء الاكبر منها الحكومة الاتحادية لقطعها ميزانية الاقليم منذ سنوات”.

وافاد ان “رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ابدى نية حسنة لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد، واننا سنعمل معه في هذا الاطار”.