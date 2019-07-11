برلمان كردستان يمنح الثقة لرئيس حكومة الإقليم وطاقمه الوزاري

وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة الى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني وكابينته الجديدة، مؤكداً دعمه الكامل في سبيل تحقيق مصالح الشعب في إقليم كردستان.

جاء ذلك في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث عبر الرئيس بارزاني عن تهنئته لمسرور بارزاني وكابينته الحكومية الجديدة، التي حصلت على ثقة برلمان كردستان، متمنياً الموفقية والنجاح لرئيس الوزراء الجديد. بدوره، وجه رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني رسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الجديد لإقليم كردستان مسرور بارزاني، أكد من خلالها أنه سيدعمه وسيدعم كابينته الحكومية بكل قوة.

وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في رسالته: “إنكم أهل لهذه المسؤولية والثقة، وأنا واثق أنكم وفريقكم ستبذلون قصارى جهدكم لخدمة إقليم كردستان. إن تجربتنا في العمل في السنوات الماضية من أجل حماية قضية شعبنا والتقدم بها، ولتحقيق الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، مرت بالكثير من المراحل الحساسة والصعبة، التي أرجو أن لا نواجهها مرة أخرى، وأن نكرس كل طاقاتنا لإعادة الإعمار والمزيد من التقدم لكردستان”. واضاف: كلي ثقة أنكم ستتغلبون على المشاكل بجدارة وفعالية، وسترفعون معنويات فريقكم عند مواجهة التحديات وستحققون نتائج جيدة ومرغوبة. فلن يقصر أي منكم في واجباته وأداء مهامه اليومية والطويلة الأمد في مواصلة توفير الأمان، التطور الاقتصادي، الاجتماعي والسياسي في إقليم كردستان. صوت برلمان كردستان، امس الأربعاء على مسرور بارزاني رئيساً لمجلس وزراء إقليم كردستان بـ88 صوتاً.

وقال مسرور برزاني لـ(رويترز) إن التركيز تحت قيادته سينصب على إقامة “علاقات قوية وبناءة” مع بغداد مما يشير إلى تنحية مسألة الاستقلال جانبا في الوقت الراهن.

وقال برزاني: “حدث ذلك (الاستفتاء على الاستقلال) في الماضي وهو انعكاس لتطلعات الأمة”.

وأضاف “لكن تركيز حكومتي سينصب على كيفية إقامة علاقات وشراكة أقوى مع بغداد”. وأضاف أنه يتطلع لإصلاح “تلك الأمور التي تبقينا متباعدين”.

كما صوت البرلمان على قوباد الطالباني نائباً لرئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بـ73 صوتاً.

ومنح برلمان كردستان الثقة للوزراء في حكومة إقليم كردستان وهم كل من :

ــ شورش إسماعيل عبدالله يفوز بمقعد وزارة شؤون البيشمركة بـ73 صوتاً.

ــ فرست أحمد عبد الله وزيراً للعدل بـ84 صوتاً بحكومة إقليم كردستان.

ــ ريبر أحمد خالد وزيراً للداخلية بـ76 صوتاً.

ــ آوات جناب نوري صالح وزيراً للمالية والاقتصاد بـ81 صوتاً.

ــ سامان حسين محمد برزنجي وزيراً للصحة بـ81 صوتاً.

ــ آلان حمة سعيد صالح محمد وزيراً للتربية بـ85 صوتاً.

ــ دانا عبد الكريم حمة صالح عبد الرحمن وزيراً للإعمار والإسكان بـ80 صوتاً.

ــ ساسان عثمان عوني حبيب وزيراً للبلديات والسياحة بـ85 صوتاً.

ــ آرام محمد قادر أمين وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي بـ76 صوتاً.

ــ دارا رشيد محمود وزيراً للتخطيط بـ75 صوتاً.

ــ كويستان محمد عبد الله معروف وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية بـ74 صوتاً.

ــ محمد سعيد علي وزيراً للثقافة والشباب بـ75 صوتاً.

ــ عبد الله محمود محمد سان أحمد وزيراً لشؤون الشهداء والمؤنفلين بـ85 صوتاً.

ــ بيكرد دلشاد شكر الله الطالباني وزيرة للزراعة والموارد المائية بـ83 صوتاً.

ــ كمال مسلم سعيد قرني وزيراً للتجارة والصناعة بـ 85 صوتاً.

ــ انو جوهر عبد المسيح عبدوكا وزيراً للنقل والمواصلات بـ80 صوتاً.

ــ بشتيوان صادق عبد الله وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية بـ77 صوتاً.

ــ كمال محمد صالح خليل وزيراً للكهرباء بـ85 صوتاً.

ــ خالد سلام سعيد الشواني وزيراً للإقليم بـ68 صوتاً.

ــ ايدن معروف سليم وزيراً للإقليم بـ78 صوتاً.

ــ فالا فريد إبراهيم وزيرة للإقليم بـ83 صوتاً.

ووضع البرنامج الحكومي لرئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، من قبل لجنة من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير، ويضم الخطوط العامة للحكومة وهي على وفق النحو الآتي:

– تعدد الموارد الاقتصادية المحلية.

– تقليص البيروقراطية.

– الاستمرار في الإصلاحات الإدارية والمالية.

– حماية أمن واستقرار إقليم كردستان.

– حماية حقوق المكونات.

– الاستمرار في الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة.

– توفير المزيد من الفرص لتشغيل رؤوس الأموال والاستثمار الأجنبي.

– حل المشاكل مع بغداد وفقاً للدستور.

– تطبيع أوضاع المناطق الواقعة خارج إدارة إقليم كردستان.

– إيجاد آلية مشتركة للعمل بين البيشمركة والقوات العراقية.

– تنمية العلاقات مع الدول.

– الحفاظ على علاقات متوازنة في المنطقة.