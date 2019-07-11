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بغداد توافق على تأمين المخصصات المالية لرواتب المتعاقدين الجدد في المثنى

أعلن محافظ المثنى احمد منفي جودة، اليوم الخميس، موافقة وزارة المالية على تأمين المخصصات المالية لرواتب المتعاقدين الجدد في المحافظة.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان نسخة منه، إن “وزارة المالية وافقت على تأمين التخصيصات المالية والسيولة لرواتب المتعاقدين الجدد في دوائر بلدية السماوة، والبلديات، والماء، والصحة، والمجاري، والادارة العامة والمحلية وفق قرار مجلس الوزراء رقم ١٢ لسنة ٢٠١٩”.

وأضاف البيان، أن “محافظ المثنى تابع ايضا مع المسؤولين في وزارة المالية ادراج تخصيصات ذوي المهن الصحية ( فيزياوي . كيميائي .بايلوجي . بكتريولجي)”.

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