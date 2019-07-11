تحالف الصدر يحذر عبد المهدي: لن نمنحك توقيتات اخرى

قال عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري يوم الاربعاء ان الشعب وصل الى قناعة واضحة بضرورة ان تقوم الحكومة بخطوات اصلاحية ملموسة سريعة قبل الدخول في مسار يضع الحكومة ورئيسها في وضع حرج.

وقال الشمري في بيان صحفي اليوم، ان الشعب مل من الوعود واعطاء التوقيتات دون تنفيذ حقيقي خاصة بمجال الخدمات التي باتت بحاجة الى استنفار كامل من وزارات ومؤسسات عديدة.

واضاف ان على رئيس الوزراء وحكومته التعامل الواقعي مع مطالب الجماهير وعدم اعتبارها ردة فعل على نقص بهذا الجانب او ذاك بل العمل على تنفيذها بشكل واضح بدون ترقيع او حلول مؤقتة.

واوضح الشمري ان تحالف سائرون الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة من الشعب سيستمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة تنفيذ ما التزمت به ولن يصبر على اعطائها توقيتات اخرى .

وشدد اان تحالفه اعطى مدة زمنية (سنة) لرئيس الوزراء وبعدها سيكون التقييم .مبينا انه بشكل عام تعد الفترة الماضية ولازالت ضعيفة بالإداء الحكومي خاصة في ملفي الخدمات ومكافحة الفساد.

يأتي هذا في وقت لم تستبعد فيه النائب عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري يوم الثلاثاء من مضي جهات سياسية في سحب الثقة من الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

وكانت مصادر عراقية مطلعة قد افادت في شهر حزيران الماضي إن هناك اتصالات بين الكتل السياسية داخل البرلمان، لوضع خطة للإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي بسبب “عجزها” عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.