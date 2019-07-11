تحقيق بعقوبة : الاطاحة بخلية ارهابية مسؤولة عن التفجيرات الاخيرة في المدينة

بغداد / إعلام القضاء

اعلنت محكمة تحقيق بعقوبة في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية عن القبض على افراد خلية ارهابية قامت بالتفجيرات الاخيرة التي ضربت المدينة فيما اكدت تصديق اعترافات المتهمين قضائياً .

واوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ” محكمة التحقيق اكدت ان افراد الخلية يبلغ عددهم خمسة متهمين وهم ينتمون لتنظيم داعش الارهابي وانهم اعترفوا بقيامهم بالتفجيرات الاخيرة التي حدثت خلال فترة عيد الفطر المبارك في منطقة المعلمين بقضاء بعقوبة “.

واضاف ” ان المتهمين ضبطت بحوزتهم اسلحة مختلفة ونواظير ليلية وحزام ناسف وان هذه الخلية تعمل ضمن قاطع مركز بعقوبة وتنطلق بعملياتها الارهابية من مضافات على حافة نهر ديالى في جنوب بهرز “.

وذكر البيان ان ” محكمة التحقيق اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائياً وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب “.