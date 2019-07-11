تركيا تعلن مقتل 15 عنصرا من حزب العمال في العراق

أفادت وسائل إعلام تركية يوم الأربعاء أن سلاح الجو التركي شن غارات على قواعد حزب العمال الكوردستاني في شمالي العراق، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الحزب، في أحدث حلقات عملية “المخلب” التي أطلقتها أنقرة.

وأوضحت التقارير التركية أن الغارات أسفرت عن سقوط 15 قتيلا من مقاتلي “الكوردستاني”.

ولم يصدر عن الفور رد فعل من حزب العمال الكوردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وكانت أنقرة أطلقت قبل أسابيع عملية عسكرية سمتها “المخلب”، بهدف القضاء النهائي على قواعد الحزب في إقليم كوردستان العراق.

لكن لا يبدو أن هدف السلطات التركية قد تحقق حتى الآن، إذ يواصل مقاتلو الحزب شن هجمات أهداف عسكرية تركية وهاجموا، الثلاثاء، في جنوب شرقي تركيا، المجاور لكوردستان العراق، مركبة عسكرية، الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديين تركيين.