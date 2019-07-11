Posted on by

تركيا تعلن مقتل 15 عنصرا من حزب العمال في العراق

أفادت وسائل إعلام تركية يوم الأربعاء أن سلاح الجو التركي شن غارات على قواعد حزب العمال الكوردستاني في شمالي العراق، مما أسفر عن سقوط قتلى في صفوف الحزب، في أحدث حلقات عملية “المخلب” التي أطلقتها أنقرة.

وأوضحت التقارير التركية أن الغارات أسفرت عن سقوط 15 قتيلا من مقاتلي “الكوردستاني”.

ولم يصدر عن الفور رد فعل من حزب العمال الكوردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وكانت أنقرة أطلقت قبل أسابيع عملية عسكرية سمتها “المخلب”، بهدف القضاء النهائي على قواعد الحزب في إقليم كوردستان العراق.

لكن لا يبدو أن هدف السلطات التركية قد تحقق حتى الآن، إذ يواصل مقاتلو الحزب شن هجمات أهداف عسكرية تركية وهاجموا، الثلاثاء، في جنوب شرقي تركيا، المجاور لكوردستان العراق، مركبة عسكرية، الأمر الذي أسفر عن مقتل جنديين تركيين.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close