جنايات النجف: الإعدام مرتين بحق 4 مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة ‏للخطف ‏

‏ ‏بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق أربعة ‏مدانين بعملية خطف مواطنين ومساومة ذويهم على مبلغ من المال.‏

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة ‏نظرت قضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على ‏خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم‏‏”.‏

وأضاف البيان ان “المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق ‏المدانين الاربعة وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون ‏مكافحة الارهاب”.‏