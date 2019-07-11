جنايات النجف: الإعدام مرتين بحق 4 مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة ‏للخطف ‏

بغداد/ إعلام القضاء
أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق أربعة مدانين بعملية خطف مواطنين ومساومة ذويهم على مبلغ من المال.
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة نظرت قضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم”.
وأضاف البيان ان “المحكمة اصدرت حكمها بالاعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق المدانين الاربعة وفقاً لاحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون مكافحة الارهاب”.