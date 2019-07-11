جنايات صلاح الدين تقضي بالسجن 10 سنوات لامرأة تتاجر بالمخدرات والرصافة تصدق اعترافات اخرين يحوزون 800 الف حبة مخدرة

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق امرأة تتاجر بالمخدرات في المحافظة ، فيما صدقت محكمة تحقيق الرصافة اعترافات ستة متهمين اخرين ضبطت بحوزتهم ما يقارب 800 الف حبة مخدرة .

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ان ” الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين نظرت قضية امرأة متهمة بتجارة المخدرات في المحافظة واصدرت قرارها القاضي بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة عشرة ملايين دينار بعد ثبوت ما نسب اليها “، مبينا ان ” الحكم صدر وفقاً لاحكام المادة 28 / اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.

واكد البيان ان ” محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا الارهاب صدقت اعترافات ستة متهمين اخرين يقومون بالمتاجرة بالحبوب المخدرة “، مشيراً الى ان ” المتهمين ضبطت بحوزتهم ما يقارب 800 الف حبة مخدرة كانت مخبأة في براد موجود في احدى المنازل في جانب الرصافة والذي كان يعد كمخزن لتلك المواد “.