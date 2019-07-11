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حسينية اهل البيت ع تقيم المجلس الحسيني ضمن برنامجها الاسبوعي بحضور جمع من المؤمنين

اقامت حسينية اهل البيت عليهم السلام وعلى قاعة جمعية الخير والبركة الثقافية المجلس الحسيني الاسبوعي بحي النقيب شارع النهر فرع جمعية الهلال الأحمر سابقا ، وذلك بعد صلاة العشاءين من مساء امس الثلاثاء المصادف ٩ / ٧ / ٢٠١٩ بحضور جمع رائع من الجمهور الحسيني.
وتضمن المجلس التلاوة القرآنية المعطرة ودعاء التوسل والمجلس الحسيني لسماحة الشيخ عباس الناصري.
يذكر ان حسينية اهل البيت ع حريصة على اقامة المجلس الحسيني الاسبوعي مساء كل يوم ثلاثاء وتستمر في ذلك طوال العام.

المكتب الاعلامي
المجلس السياسي للعمل العراقي
١٠/ ٧ / ٢٠١٩

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