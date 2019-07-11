حقوق الانسان البرلمانية تقطع وعداً يخص الكورد الفيليين

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائبة وحدة الجميلي، وفدا من الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين.

وبحسب بيان للهيئة فقد ركز الاجتماع على الإستماع الى مطالب تخص انصاف حقوق الكورد الفيليين كونهم قدموا تضحيات كبيرة في زمن النظام السابق.

واعربت النائبة الجميلي عن استعداد لجنة حقوق الإنسان بالتنسيق مع النواب الاخرين للمطالبة بحقوق الكورد الفيليين أسوة ببقية شرائح المجتمع العراقي من خلال التشريعات الدستورية.

بدوره طالب وفد الهيئة بضرورة تفعيل القرارات المنصفة لشريحة الكورد الفيليين، اضافة إلى مطالباتهم بتمثيل سياسي عادل دون تهميشهم من قبل الكتل السياسية الأخرى.

كما طالب الكورد الفيليون بمعالجة ملف دعاوى الملكية الخاص بحقوقهم التعويضية، فضلا عن تسهيل الإجراءات للكورد الفيليين المقيمين في الخارج للعودة إلى العراق واستكمال اوراقهم الثبوتية.