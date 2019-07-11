حكومة كوردستان الجديدة تتلقى دعماً أممياً للاستقرار ومعالجة القضايا العالقة

قدمت الممثلة الأممية الخاصة جينين هينيس بلاسخارت، يوم الاربعاء، تهانيها لكوردستان، لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني.

وقالت بلاسخارت في برقية لها “تهانينا لإقليم كوردستان ولكل العراق بحكومة الإقليم الجديدة”، مضيفة ان “أمامها الكثير من العمل: تعاون وتنسيق أوثق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة كل القضايا العالقة، والاستقرار والتنمية الاقتصادية”.

وتابعت “ستواصل الأمم المتحدة العمل عن كثب مع أربيل وبغداد للمساعدة في بناء عراق مزدهر وتعزيز وحدته وديمقراطيته”.

يذكر ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وجه، اليوم الاربعاء، رسالة تهنئة الى رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، بمناسبة حصول الاخير على ثقة برلمان كوردستان.

وعبر رئيس الاقليم في رسالته الى مسرور بارزاني عن سروره وتهنئته البالغة لحصوله اليوم على ثقة برلمان كوردستان كرئيس للوزراء وللكابينة التاسعة لحكومة الاقليم، عادا اياه منجزا اخر لاستمرار عملية الازدهار وتعميق الديمقراطية في اقليم كوردستان، ونتيجة لرغبة وصمود وتعاون المواطنين والاطراف الكوردستانية واصدقاء ومساندي الشعب الكوردستاني.

وخاطب بارزاني رئيس الحكومة بالقول انه اهل لهذه المسؤولية والثقة، معربا عن اطمئنانه انه سيستثمر قدراته وقدرات فريقه لخدمة اقليم كوردستان.

واشار بارزاني الى ان تجربة السنوات العديدة الماضية في العمل لحماية وتقدم قضية الشعب الكوردستاني وتحقيق الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان مرت بالبعديد من المراجل الصعبة، معربا عن امله الا تتكرر تلك الصعوبات وتوجه كل القدرات لاعادة اعمار وتطور كوردستان بشكل اكبر.

كما عبر رئيس الاقليم عن ثقته بان رئيس الحكومة سيتمكن من السيطرة على المشكلات بشكل مبدع ونشط وفعال وسيتمكن من رفع الروح المعنوية لفريقه الحكومي ازاء التحديات وسيحصلون على النتائج الجيدة والمطلوبة.

واكد ان رئيس الحكومة وفريقه العامل معه لن يقصروا ابدا في اداء الواجبات المناطة بهم وتنفيذ الاعمال اليومية وطويلة المدى لتوفير الهدوء والامان والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في اقليم كوردستان.

واضاف نيجيرفان بارزاني انه يطمئن الشعب الكوردستاني ورئيس حكومته وكابينتها التاسعة انه كرئيس للاقليم سيقدم اقصى الدعم والاسناد والتعاون لرئيس الحكومة وكابينته الحكومية التاسعة ليتمكنوا من النجاح في اداء اعمالهم.

واختتم رسالته بالقول ان نجاحكم ونائب رئيس الحكومة وجميع الوزراء في خدمة اقليم كوردستان هو نجاح للجميع ونجاح للشعب واقليم كوردستان.