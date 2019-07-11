رئيس اقليم كوردستان يكشف نتائج اجتماعه مع ماكرون

كشف رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، عن نتائج اجتماعه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم في قصر الاليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال بارزاني عقب الاجتماع للصحفيين ان “الاجتماع مع الرئيس الفرنسي كان جيداً”، مشيرا الى “دور فرنسا وماكرون الكبير في الانفتاح السياسي بعد احداث 16 تشرين الأول وقضية الاستفتاء، ما أسهم في تحسين العلاقات بين اربيل وبغداد”.

وأوضح انه وبعد تسلمه رئاسة الاقليم تلقى دعوة لزيارة فرنسا‎، لافتا الى ان “الاجتماع كان ايجابيا وناقشنا خلاله علاقاتنا الثنائية السياسية والاقتصادية‎”.

وافاد بارزاني بأنه وجه الدعوة لماكرون الى زيارة كوردستان في زيارته المقبلة الى العراق، مردفا ان ماكرون أعرب عن سروره لسماع خبر الاعلان عن تشكيل حكومة الاقليم‎.

وتأتي زيارة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وهي الخارجية الاولى له منذ تسلمه منصبه، تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.