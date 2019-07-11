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رئيس هيئة الحج يستعرض لرئيس الجمهورية الخدمات التي وفرتها الهيئة لحجاجها

التقى رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ الدكتور خالد العطية برئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ، اليوم الإثنين في قصر السلام ببغداد .
واستعرض العطية “الخدمات التي وفرتها الهيئة من سكن مميز ونقل جيد واطعام حسب الذوق العراقي لحجاج هذا العام، مشيرا الى الاستعدادت التي اتخذتها لاستيعاب العدد الاضافي الذي حصلت عليه الهيئة من مقاعد الحج”.

من جانبه اكد صالح على ” أهمية تقديم افضل الخدمات للحجاج العراقيين خلال موسم الحج ولمعتمري بيت الله الحرام بما يحقق راحتهم ويعكس الوجه المشرق للعراق الموحد، مشدداً على ان خدمة العراقيين واجب مقدس ووطني سواء داخل البلاد او خارجها”.

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