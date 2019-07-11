رائد فهمي محذرا من ظاهرة بيع وشراء المناصب: ستجعل من شعار الفساد عنوانا اجوف

دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، امس الأربعاء، الى محاربة حقيقية لظاهرة بيع وشراء المناصب الوظيفية، محذرا من تحول شعار مكافحة الفساد الى “عنوان اجوف”.

وقال الرفيق فهمي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في “تويتر” وتابعتها “طريق الشعب”، ان “القبول بظاهرة بيع وشراء المناصب والدرجات الوظيفة، بما في ذلك الدرجات الخاصة كما يشاع على نطاق واسع، مؤشر مقلق”.

ونبه الى انه “من دون محاربة هذه الظاهرة الخطرة، بحزم، ومحاسبة المتورطين فيها من مسؤولين سياسيين وموظفين مدنيين وعسكريين، إنما يعني تأبيد الفساد في جسم الدولة والمجتمع”، محذرا من ان تلك الظاهرة في حال ثبت صحتها، ستجعل من “شعار مكافحة الفساد عنوانا أجوف”.

وفي اتصال لـ “طريق الشعب” مع الرفيق فهمي، أكد انه “قد آن الآوان لكشف ما توصلت اليه التحقيقات السابقة ذات العلاقة”، مستطردا “المطلوب الان من البرلمان والجهات المعنية بمكافحة الفساد، التوقف عند هذه الظاهرة وكشف ابعادها والافصاح عن المتورطين فيها”.