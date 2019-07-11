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شرطة نينوى: اعتقال 6 دواعش أيسر الموصل

ألقت قوة مشتركة من شرطة نينوى ، اليوم الخميس ، القبض على 6 أشخاص قالت انهم عناصر في تنظيم داعش الارهابي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل(مركز نينوى) .

وقال مسؤول إعلام شرطة نينوى العقيد مازن الأحمدي في تصريح لمراسل (باسنيوز): إن “قوة مشتركة من مديرية شرطة الكرامة وفوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى التابعة لوزارة الداخلية ألقت القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية والذين كانوا يعملون مقاتلين فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة عصابات داعش على الموصل”.

واشار الأحمدي ، إلى أن ” القوة ألقت القبض على الإرهابيين بناء على معلومات إستخبارية وتعاون المواطنين ، وتمت وفقا لمذكرات قبض قضائية في حي تسعين في الجانب الأيسر من المدينة”.

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