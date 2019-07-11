ضغوطات و”أموال كبيرة” “تمنع” البرلمان العراقي من استجواب وزير

كشف النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، اليوم الأربعاء، عن وجود ضغوطات وتدخلات سياسية وصفها بالكبيرة، “تمنع” مجلس النواب، من استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي.

وقال البديري، “رغم وجود شبهات على وزير الاتصالات، وشموله باجراءات المساءلة والعدالة، وجمع تواقيع النواب، لغرض استجوابه، واقالته، لكن هناك تدخلات وضغوطات سياسية كبيرة تمنع هذا الاجراء القانوني والدستوري”.

وبين ان “وزارة الاتصالات فيها الكثير من المشاريع والأموال، ولهذا هناك جهات سياسية تريد السيطرة على الوزارة، او على الشخصيات النافذة بها، من أجل كسب الصفقات والأموال، وهذا شيء نفسه، الذي منع اقالة وزير الاتصالات، رغم استجوابه في الدورة البرلمانية السابقة”.