مسرور بارزاني يعلن زيارة لبغداد لاجراء مباحثات مع عبدالمهدي والاحزاب السياسية

اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان الجديد مسرور بارزاني، عن اجراء زيارة الى بغداد لاجراء مباحثات مع القوى في العاصمة العراقية.

ومنح برلمان كوردستان الثقة صباح اليوم الاربعاء لحكومة ائتلافية بقيادة مسرور بارزاني.

وخلال كلمة له في برلمان الاقليم قال بارزاني، “سنزور بغداد بعد الانتهاء من ترتيبات الحكومة الجديدة للاجتماع مع السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة والكتلو الاحزاب السياسية”.

واضاف، “نأمل مع حكومة عبدالمهدي ان نتجاوز الخلافات ونوفر ارضية مناسبة بشكل عملي”.