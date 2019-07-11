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مقتل شقيقين بنزاع على ارض في السليمانية

افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء ان شقيقين قتلا بنزاع مسلح مع ابناء عمومتهم على قطعة ارض زراعية في ناحية “سـنگاو” التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية.

وابلغ المصدر بأن خلافا حدث مساء امس الثلاثاء في قرية “هزار كاني” في الناحية المذكورة بين اسرتين وهما ابناء عمومة على قطعة ارض زراعية ليطور الى ملاسنة كلامية وبعدها الى نزاع مسلح، مردفا بالقول ان تبادل اطلاق النار بين الاسرتين اسفر عن مقتل شخصين.

واضاف المصدر ان القتيلين هما شقيقان احدهما يدعى (ت، ف، م) ويبلغ من العمر 35 عاما، والثاني يدعى (م، ف، م) ويبلغ من العمر 30 عاما.

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