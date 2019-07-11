موقع كتابات أصبح يتعامل مع المخابرات الروسية بشكل علني !

هاشم لطيف الأعظمي

بصورة مكشوفة وعلنية أخذ موقع كتابات بإدارة اياد الزاملي يتنبى ويروج لفيديوهات قناة روسيا اليوم ، وهذه القناة أنشأت في عهد ضابط المخابرات السابق والرئيس الحالي الدكتاتور بوتين ، ومعروف للجميع ان من يشرف عليها ويرسم سياستها الإعلامية هي المخابرات الروسية مباشرة وتبث بعد لغات أجنبية .

ومؤكد صاحب موقع كتابات ليس جاهلا بهذا الأمر ، والقضية لايمكن ان تكون مصادفة وغير مرتبطة بالحصول على أموال تدفع من موقع روسيا اليوم الى موقع كتابات ، فقد عودنا الزاملي على تعاملاته مع تنظيمات حزب البعث والحركات الإرهابية وكان بمثابة المنبر الإعلامي لهذه التنظيمات مقابل الحصول منها على الأموال ، فما هو المانع ان يعقد الزاملي صفقة مع المخابرات الروسية خصوصا انه سبق له العيش في روسيا مدة طويلة ولاندري طبيعة علاقته بالأجهزة الأمنية الروسية والإتصالات التي أجراها هناك .

اللافت للنظر ان موقع كتابات يركز كثيرا على مقالات وبرامج الإعلامي سلام مسافر أحد العاملين في قناة روسيا اليوم ، وهذا الشخص قال عنه في أحد مقالاته الكاتب طيب الذكر الأستاذ سمير سالم داود انه خلال تواجده في موسكو إكتشف علاقات سلام مسافر المشبوهة مع جهاز مخابرات نظام صدام ، رغم إدعاءات مسافر بالإنتماء لليسار العراقي !

مع أياد الزاملي ونظرا لماضيه الأسود في الإرتزاق والتعامل الجهات الإرهابية الإجرامية نتوقع منه كل الموبقات والإنحرافات والبشاعات !