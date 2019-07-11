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هيئة الحج: وصول طائرتين من اربيل والنجف الى المدينة المنورة تقلان 620 حاجا

وصلت فجر اليوم الخميس اولى طائرتين تقلان حجاج عراقيين الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة حسن فهد الكناني في تصريح اليوم، إن “الهيئة بدأت اليوم بتفويج حجاج الجو، حيث وصلت اولى رحلتين انطلقتا من مطاري اربيل والنجف على متنهما (620) حاجا”.

وأوضح، أن “تفويج الحجاج جوا من المطارات العراقية الخمسة (بغداد-النجف -البصرة-اربيل-السليمانية) سيكون بواقع (3-5) رحلات يومية وتستمر لغاية نهاية الشهر الجاري”.

ولفت الكناني الى ان” الهيئة ستنقل اكثر من 26 الف حاج عبر هذه المطارات، فيما سيتم تفويج حوالي 24 الفا اخرين برا، عبر منفذ عرعر الحدودي”.

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