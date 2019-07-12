إصدار جديد ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح

العيادة المسرحية – نحو مسرح بديل في كتاب للدكتورجبار خماط و الدكتورة لوت زينب.

هايل المذابي

صدر عن منشورات الهيئة العربية للمسرح كتاب رقم 63 من سلسلة دراسات بعنوان “العيادة المسرحية – نحو مسرح بديل”، و هومنجز معرفي جديد مشترك الإنجاز، من تأليف د. جبار خماط من العراق، و دراماتورج د. لوت زينب من الجزائر. يقع الكتاب في 74 صفحة، تتناول المسرح العيادي، و “العيادة المسرحية التي تعتبر من أهم الأشكال الفنية احتواءً للتواصل النفسي / السيكولوجي على مستوى المشاكل و الأزمات التي تمر بها الشعوب العربية خصوصاً و عبر مناطق العالم عموماً” .

الدكتور خماط الذي أطلق مشروعه العيادة المسرحية منذ عام 2014 يضع في هذا الكتاب اشتباكات و تقاطعات العيادة المسرحية والمقاربات الفلسفية و المسافات الجمالية، ضمن سعيه “إلى إنتاج عرض مسرحي عربي بروح عالمية، و هذا يتطلب من العاملين في حقل المسرح البحث عن أشكال متوازنة في خطاب الشكل العالمي في علاماته البصرية و السمعية، و ما بين الفكر الخاص الذي يراد إرساله خطاباً جمالياً، يعيد التناغم المفقود في حياتنا اليومية” .

فيما تقدم د. لوت زينب قراءة دراماتورجية (المسرح العيادي، التطبيق و الإجراء)، مشيرة إلى “الفن يخرج من دائرة الإمتاع إلى دائرة المساهمة الفعلية في القرار، و الصراخ عالياً في جوف العبث…… فجهود الدكتور جبار خماط ليست مجرد أقوال، و تراكيب للعرض المسرحي، بل هي حس و تحد كبير نحو المرض الخفي الأكثر ألماً و وجعاً و انصهاراً، حيث وضع القوانين و سطر الرؤية و انتقل من مركز لمركز يعالج و يجرب و يحقق ثمار التجربة..” .