ائتلاف المالكي يعلن جمع تواقيع نيابية لمنع الحكومة من صرف رواتب موظفي الاقليم

اعلن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي يوم الخميس عن جمع تواقيع نيابية لإضافة فقرة بالموازنة العامة تقضي بعدم صرف اي مبالغ مالية الى اقليم كوردستان الا في حال تسليم بغداد 250 الف برميل من النفط يوميا.

وقال البعيجي في بيان صحفي اليوم، “جمعنا تواقيع نيابية من اجل اضافة فقرة بالموازنة التكميلية تلزم الحكومة الاتحادية بعدم صرف اي مبالغ مالية الى الاقليم اذا لم يصدر ٢٥٠ الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية”، مبينا ان “هذا حق طبيعي لضمان ثروات محافظاتنا المنتجة للنفط لأنه من غير المعقول ان تسلم واردات النفط الى الاقليم وهو يصدر النفط لصالحة”، حسب تعبيره.

واضاف “اننا لسنا ضد شعبنا في اقليم كوردستان ولكن لا يمكن السكوت على عدم تسليم النفط والوردات الاخرى من قبل الاقليم الى الحكومة الاتحادية وهو يتسلم حصته من الموازنة العامة للبلد”، كما في البيان.

يشار الى ان الحكومة الاتحادية قد ضمنت الموازنة العامة لعام 2019 فقرة تنص على صرف رواتب الموظفين والعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية في اقليم كوردستان.