احتفائيةٌ بشارع المتنبيْ- لوحة في شارع المتنبي(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، اذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي غالبٌ لاأغلبُ( بيت الشاهر)

دخلتُ الشعر عالما به، وخرجتُ منه جاهلا به( مقولة الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

الكتابة كرامتي من الله تعالى ، فكيف لااحلق بها ؟ ( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

من لطفهِ نُبلُ الشجرْ هو واهبٌ مما بذَرْ

صار المعيةَ للورى

واواتُهُ صارتْ (سُورْ)!

ينسابُ في خُطواتِهِ

مثل انسيابكَ في الظفرْ!

ينسابُ في شذراتِهِ

نحو (الرصافي) في الأثرْ

بين الكواكبِ (ينمشي)

مشيَ التهاوي في الكِبرْ!

متوقدا بخصالهِ

لأديمِه سجدَ القمرْ!

نحو اليمينِ تُجلُّهُ

نحو اليسار ِوقد عبَرْ!

فيه أئمةُ هديِنا

فوقَ النُضارِ لهم عِبرْ!

فيه مشاعلُ مجدِنا

تطوي مسافاتِ الخبرْ!

فيه الزمانُ وأهلُه

من ماتَ أحياهُ ُالوتَرْ!

فيه القيامةُ لوّحتْ

وبحشرهِ بُعثتْ فِكرْ!

** **

من لطفِه نُبلُ الشجرْ بمعاركي فاز انتصرْ!

(1) مناسبة القصيدة ، ان المتنبي كلفني بقول قصيدة تنوب عنه ، تصلح لكل كتاب وعبرة، فقلتُ بإذن الله تعالى: (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، ومنشورات مدوية ينفرد ينفرد مدوية،وقصص قصيرة ينفرد بها عن غيره

القارئون سطورَهُ

وجدوه يدفعُ عن ضررْ !

فيه أساطيلٌ حوَت ْ

كلَّ الرصيفِ ، وكلَ برْ!

فيه( لمكةَ) حجةٌ

فيه نوارسُ من دُررْ!

الذكرياتُ بجنبِه

ذكرى على ذكرى أثرْ!

بلقيسُهُ بغدادُنا

فهو النبيُّ ، وقد أمرْ !

تجد العواصمَ عندهُ

موسومةً مما شعرْ!

(سيابُ )هذا واقفٌ

بين الغيوم ِ هو المطرْ!

وترُ القصائدِ هاهنا :

(بالجمعتين) قد احتضرْ!

جرحُ العراق رأيتُهُ

بدمائهِ اختنقَ البحرْ!

ياسيدي قُمْ هاتفا:

من هاهنا انفلقَ القمرْ!

25/6/ 2019