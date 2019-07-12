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اسايش السليمانية تعتقل عنصراً بتنظيم داعش

اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، الخميس، عن اعتقال احد “ارهابي” تنظيم “داعش” في حدود ناحية بازيان.
وقال المتحدث باسم المديرية المقدم زمناكو علي انه بقرار من القاضي تمكنت قوات الاسايش في ناحية بازيان من اعتقال احد ارهابيي تنظيم “داعش” واسمه (علي عبود عطية).
واضاف ان الارهابي المذكور هو من اهالي قضاء القائم بمحافظة الانبار والتحق بالتنظيم الترهابي عام 2015 وبقي في حدود منطقته لغاية القضاء على سيطرة “داعش” فيها.
واوضح المتحدث باسم اسايش غرب السليمانية الذي يقع مقره في قضاء جمجمال، انه بعد القضاء على سيطرة “داعش” توجه هذا الارهابي الى سوريا ومن ثم عاد الى اقليم كوردستان وبقي طوال هذه السنة في حدود جمجمال وبرده قارمان.
وتابع انه اعترف بجرائمه اثناء التحقيقات معه، لافتا الى انه محتجز بقرار القاضي ووفقا للمادة الثانية ارهاب.

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