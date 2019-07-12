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اصدار عدد تموز من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر العدد الجديد ( الرابع ، المجلد الثامن عشر ، تموز 2019 ) من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية الشهرية ، التي تصدر عن دار ” الأماني ” للنشر والتوزيع .

يتصدر المجلة كلمة العدد التي يكتبها رئيس تحرير المجلة الأديب الأستاذ مفيد صيداوي ، وهي مكرسة للشاعر والمناضل والقيادي الوطني والشيوعي توفيق زياد ، بمناسبة مرور 25 عامًا على مصرعه في حادث السير على طريق اريحا ، ويتناول فيها محطات من حياته السياسية والأدبية والكفاحية .

وفي باب المقالات والدراسات الادبية والنقدية والتاريخية ، فنقرأ لمصطفى عبد الفتاح عن كتاب ” مجرد أنثى ” ، ود. محمد صفوري عن ” ظل التانغو – ثورة بل ثائرات لدلال عبد الغني ، فيما يكتب الأديب الناقد شاكر فريد حسن عن ديوان ” آسفة على الازعاج ” للشاعرة استقلال بلادنا ، والشيخ غسان الحاج يحيى عن مجموعة ” عندما تصمت طيور الوطن ” للشاعر سهيل ابراهيم عيساوي ، وفهمي أبو بكر فيكتب في ذكرى رحيل شقيقه المربي الأديب سعيد حافظ مواسي ، ود. محمد حبيب اللـه مقال تربوي بعنوان ” بنعمة ربك فحدث ” ، وأحمد صالح جربوني ” لقطات من الذاكرة ” ، والمحامي سعيد نفاع ” هل يقرأ كتابنا بعضهم بعضًا ” ، وعمر سعدي ” من ذاكرة الوطن ” ، وعامر الدسوقي عن الأوائل الذين نادوا بالدولة المدنية ، والأستاذ سعود خليفة في حلقة جديدة من حكم وأقوال مأثورة ، والشاعر حسين مهنا في زاوية ” عين الهدهد ” عن العربية المحكية ، ومحمود خبزنا من أدب الرحلات ، وخالدون في الذاكرة عن المربي المرحوم مطيع يونس .

أما ضيف العدد فهي المربية وجيهة محمود يونس من عرعرة ، وحاورها الأستاذ مفيد صيداوي .

وفي العدد ايضًا الزوايا الثابتة ” نافذة على الشعر العبري ” و ” نافذة على الادب العالمي ” ، و ” أنت والإصلاح ” و ” اريج الكتب ” ، بالإضافة على التقارير الثقافية ، ومنها ” رسالة الطيرة ” التي يكتبها الأستاذ يوسف بشارة ، وسواها من المواد والموضوعات .

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