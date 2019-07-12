اعتداء يطال كوادر قناتي آي نيوز و اسيا في قضاء الزبير بالبصرة

٢٠١٩/٧/١٢

تعرضت كوادر قناتي آي نيوز و اسيا اثناء تغطية وقفة جماهيرية، يوم امس الخميس، في قضاء الزبير بالبصرة.

مراسل قناة اسيا إيهاب نجم قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، انه “كان في مهمة لتغطية وقفة جماهيرية في قضاء الزبير، و اثناء قيام مصور (آي نيوز)، الزميل امين السلمي، بتصوير الوقوف لتأدية النشيد الوطني فوجئنا بقيام احد منسقي الوقفة بدفعة بشدة و التهجم عليه، و عند تدخل الزميل مراسل آي نيوز حسن صباح و تدخلي للاستفسار حول منع الزميل المصور من التصوير تصاعدت حدة كلامه و بعد تدخل أعضاء من المجلس البلدي تم سحب المنسق”، مضيفا بعد انتهاء الوقفة و اثناء رحيلنا كرر اعتداءه علي و على الزملاء مستخدما لغة التهديد.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تعتبر الحادثة التي تعرض لها الزملاء اعتداءً واضحاً و ان كان فردياً كونه يتكرر من حمايات المسؤولين و العناصر الامنية و المنسقين بشكل دائم.

و تستنكر الجمعية استمرار الانتهاكات التي تطال الاعلاميين اثناء التغطيات، كما تطالب قائمقامية الزبير بمتابعة هذه الحادثة و محاسبة المعتدي و منع تكرار مثل هكذا اعتداءات.