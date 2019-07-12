اعلان موعد انطلاق الدوري الإسباني رسمياً ..الافتتاح بمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، رسميًا أن نادي برشلونة سيفتتح منافسات الدوري الإسباني للموسم الجديد 2019/2020، بمواجهة أتلتيك بلباو يوم الجمعة 16 أغسطس/ آب ، على ملعب سان ماميس .

وأصدر الاتحاد الإسباني جدول مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني للموسم 2019/2020، حيث تقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ، العاشرة مساءً بتوقيت اربيل.

كما يسافر ريـال مدريد، ثالث الموسم الماضي، لملاقاة سيلتا فيغو، يوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة ، السادسة مساءً بتوقيت اربيل.

أما أتلتيكو مدريد، ثاني الموسم الماضي، فيستقبل خيتافي يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة ، العاشرة مساءً بتوقيت اربيل ، على ملعب واندا ميتروبلينتاو.

يشار إلى أن برشلونة تُوج بطلًا للدوري الإسباني موسم 2018/2019، للمرة الثانية على التوالي، والـ26 في تاريخه، في حين جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، وريال مدريد في المركز الثالث، وفالنسيا في المركز الرابع.

وتنقل مباريات الدوري الإسباني على شبكة ”beINSPORTS“.