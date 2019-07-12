الأردن توجه طلباً للعراق بشأن شرکاتها

بحث وزیر الاقتصاد الرقمي الاردني مثنى الغرایبة خلال لقائه في بغداد الیوم نائب رئیس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادیة وزیر المالیة فؤاد حسین، سبل ومجالات التعاون الاقتصادي بین البلدین، وأھمیة تبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الرقمي والدفع الالكتروني.

وجاء اللقاء ضمن زیارة الوزیر الغرایبة للعراق على رأس وفد یضم 30 شركة أردنیة للمشاركة في فعالیات مؤتمر التحول الرقمي في القطاع المالي، الذي تنظمه الجمعیة الاقتصادیة العراقیة الأردنیة، وجمعیة المصارف العراقیة، بالتعاون مع جمعیة ”إنتاج“ الاردنیة، بھدف تمكین الشركات الأردنیة من عرض قدراتھا وإمكاناتھا للقطاع المصرفي العراقي، والاطلاع على الفرص الاستثماریة المتاحة.

وأكد الغرایبة خلال اللقاء الذي حضره السفیر الأردني في بغداد منتصر العقلة، الامكانات والقدرات التي تتمیز بھا الشركات الأردنیة في مجالات التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.

واستعرض الفرص الاستثماریة المتاحة في الأردن في قطاعات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات والقطاعات الاقتصادیة، مؤكداً في الوقت ذاته تقدیم التسھیلات اللازمة للمستثمرین العراقیین في الأردن.

ودعا الغرایبة خلال اللقاء الى منح الشركات الأردنیة التسھیلات اللازمة للدخول للسوق العراقیة، لتتمكن من عقد شراكات مع المؤسسات والشركات من القطاعین العام والخاص في العراق في مختلف المجالات، وتطویع خبراتھا ونقل تجاربھا لدعم وتنمیة الاقتصاد العراقي.