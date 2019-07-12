الحركة الاسلامية لا تستبعد مقاطعة الاحزاب الكوردستانية للانتخابات المحلية بمناطق النزاع

توقع العضو القيادي في الحركة الاسلامية في كوردستان العراق حسن امين الشيخاني يوم الخميس مقاطعة الاحزاب الكوردستانية للعملية السياسية وكذلك الانتخابات في حال عدم تطبيع الاوضاع في كركوك والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم المتنازع عليها.

ودعا الشيخاني الاحزاب الكوردستانية الى المشاركة بقائمة واحدة في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات قائلا ان “شرط الكورد لتطبيع الاوضاع امر مفروغ منه لان الناخب الكوردي منهم من هجر مدينة كركوك وطوزخورماتو والمناطق الاخرى ومنهم من هو متخوف من الوضع الحالي”.

وقال الشيخاني “اننا استبشرنا خيرا بالاعلان عن ان هناك لقاءات وتفاهمات مشتركة لإدارة الملف الامني بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان خاصة حاليا لسد الشواغر والفراغات الموجودة بين الحدود المحاذية للقوات الاتحادية وقوات البيشمركة”.

اما عن الانتخابات ومطالبة تدقيق سجلات الناخبين وراي المكون الكوردي في هذه المسالة بين الشيخاني ان “الكورد كذلك يطالبون بتدقيق السجلات خاصة بعد تاربخ ١٦ اكتوبر حيث ان المعلومات تشير الي ان هناك نقلا كثيرا وبحدود ٦٠٠ الف مواطن تم اضافتهم الى سجلات المواطنين ومنحوا البطاقة السكنية حتى العوائل التي رجعت ضمن المادة ١٤٠ وتسلموا التعويضات المالية والقطع السكنية بدأوا بالعودة الى كركوك وغيرها” .

الشيخاني اشار الى ان سياسة التعربب مستمرة بعد ١٦ اكتوبر علما ان هذه مخالفة للبنود الدستورية التي ترفض التغيير الديمغرافي والسكاني لجميع محافظات العراق.

واكد حسن الشيخاني علي اخد الحيطة والحذر بعد كل هذه السياسات التعسفية المخالفة للدستور خاصة ان هناك حكومية ومقننة دستوريا بمنح صلاحيات واسعة للمحافظات ضمن قانون المحافظات اللامركزية مضيفا انه ضمن القانون الجديد لمجالس المحافظات تم تقليص عدد الاعضاء من ٤٢ الى ١٣ عضوا فقط حيث ان التمثيل المكوني يكون الاصعب في هذه المرحلة .