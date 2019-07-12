الحزبان الكوردستانيان يعلنان رسميا ترشيح طيب جبار امين محافظا لكركوك

اعلن الحزبان الرئيسان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس عن ترشيح طيب جبار امين محافظا جديدا لكركوك.

وقال المتحدث للحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القيادي في الاتحاد الوطني حاكم قادر حمه جان عقب اجتماع جمع وفد الحزبين في السليمانية، انه “تم تشكيل لجان للتحاور مع بغداد في مسألة محافظ كركوك”، مردفا بالقول ان تلك اللجان ستشرع خلال الايام المقبلة في المفاوضات مع الاطراف السياسية من باقي المكونات في كركوك بهذا الشأن.

واضاف انه “كان هناك فراغ واردنا ملئه والمتمثل بضرورة مشاركة جميع الاطراف السياسية والمكونات في كركوك بمسألة اختيار المحافظ”.

واكد محمود انه “يتعين اجراء تغييرات على شكل الادارة الحالية لكركوك”، انه “توصلنا الى نتائج جيدة في المفاوضات مع بغداد بما يتعلق بكركوك”.

ونوه الى ان الحزبين قد تسلما في المدة الماضية سير ذاتية لشخصيات من اهالي كركوك وقد تشكلت لجنة لدارسة تلك الاسماء، موضحا ان اللجنة قد وضعت معيارا لاختيار المحافظ.

واشار الى ان كتلة التآخي في مجلس محافظة كركوك اقترحت ان يشغل طيب جبار امين منصب المحافظ الجديد، مؤكدا ان الحزبين وكتلة التآخي ستتحاور مع المكونات في كركوك والاطراف والجهات السياسية في بغداد لإقناعها في ان يتسلم “امين” المنصب.

من جهته قال حمه جان خلال المؤتمر ان الاتحاد الوطني الكوردستاني يدعم بقوة طيب جبار امين في مهامه كمحافظ لكركوك، مضيفا ان العرب والتركمان في كركوك من حقهم ايضا ان يحصلوا على مناصب في المحافظة.

واوضح ان مسألة ترشيح امين كان تكليفا من قبل كتلة التآخي في مجلس كركوك، مؤكدا ان افضل طريق لحل الخلافات بين الاطراف السياسية او مع بغداد هو الحوار.