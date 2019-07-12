الحلقة 19 ردا على اكاذيب البعثي الوهابي مشروعية المتعة وجريمة زواج بنية الطلاق

نعيم الهاشمي الخفاجي

ذكر في صفحة 629 يقول ذكر المجلسي في بحار الأنوار المتعة ضرورة من ضروريات دين الامامية.

وقال المتعة وحج التمتع والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية.

وذكر روايات في حلية المتعة وبالغ بها لحد جنون البقر.

ذكر الكاشاني حديث لرسول الله محمد ص قال من تمتع مرة واحدة كانت درجته كالحسين,، ومن تمتع مرتين فدرجته

كدرجة الحسن، ومن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي أبي طالب، ومن تمتع اربع مرات فدرجته كدرجتي.

يقول الملائكة من مهمة التسبيح لله الى حراسة المتمتعين.

يقول زواج المتعة حلال على بنات الفقراء وحرام على بنات رجال الدين.

يقول في صفحة 633 المتعة سنة مجوسية.

الزنا والمتعة وجهتين لعملة واحدة صفحة634

الحمل الناجم عن زواج المتعة صفحة 642

تفاقم زيادة اللقطاء صفحة 643

ظاهرة المخدرات عند الشيعة .

بعد أن استعرضنا جانبا من سفاهات علي كاشية حول زواج المتعة، زواج المتعة كان بزمن رسول الله ص، وفعله صحابة

رسول الله ص، وبقي في خلافة أبي بكر ونيف في خلافة عمر وحرمه عمر بن الخطاب، كلام عمر ليس نص الهي، يقول ذكر الكاشاني حديث عن رسول الله ص أن الذي يتمتع مرة له كدرجة الحسين، والذي يمنع اثنين له كمنزلة الحسين …….الخ وهذا هو البهتان ههههه من الشبهات التي يثيرها الوهابية

أن الشيعة أحاديثهم تنتهي عند الأئمة ولم تصل لرسول الله محمد ص ههههه أن شر البلية مايضحك يا ايها الكذاب يا كاشي لعنة الله على كل كذاب اشر، ونسب قول يقول إن المتعة من ضروريات دين الامامية هههههه يامسخ نحن نقول مذهب ال البيت ع ولم نقول دين الامامية وانما هذا

الكلام يصدر من عقلياتكم المتخلفة الطائفية, يقول التمتع والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان وحج التمتع من ضروريات دين الامامية وهذه كذبة من ضروريات مذهب ال البيت ع شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والمعاد فمن أين جئت بهذا ايها الكذاب الاشر، اذا كان ابن

زواج المتعة ابن زنا اعلم صحابيك عبدالله بن الزبير ابن متعة وهذا مثبت في كتب صحاحكم، اقول إلى هذا الساذج علي كاشيية كنت أتمنى أن تنتقد ماهو موجود عند الشيعة بدل الكذب والافتراء

كتب مئات المشايخ السنة المتشيعون حول الشبهات التي تثار ضد الشيعة والتي لا أصل لها وكتب علماء ومثقفي الشيعة

آلاف المقالات والكتب حول هذه الشبهات لكن نحن نحاور ناس يتبعون أسلوب الجدال لانكار الحقائق ولتشويه سمعت شيعة آل البيت ع في الأوساط السنية التي لاتعرف شيئا عن الشيعة

الاخ السيد صفاء الدين الصافي نشر بحث راقي في صفحة مركز الابحاث العقائدية يوفي بالغرض وسوف نضيف عليه مخالفات

السنة في ابتداع زواج السفر والمسيار والعرفي واستخدام الكرمبج للنساء للتخفيف من الغريزة الجنسية

المتعة حق إنساني

الاسلام دين الحياة وحياة كريمة للانسانية، لم يترك مشروع هذا الدين امرا فيه سعادة الانسان إلا ونظمها بتشريع

يضمن فيه حسن سلوك المخلوق، ولا ريب، فالخالق العادل لا يشرع الظلم ولا يقر امرا فيه انحطاط الانسان والانسانية، ولهذا ما كان تشريع زواج المتعة إلا تاكيداً للطف الخالق بخلقه، وكيف لا يكون كذلك وهو الذي خلقه والعالم بتكوينه النفسي والارادي وما هو مؤثر على نفسه

وسلوكه، شرع الاسلام زواج المتعة لانه ينظر للعلاقة بين الذكر والانثى نظرة تكريم وتهذيب وسمو لا نظرة حيوانية مجردة، نظر الاسلام للجنس كعامل استقرار نفسي لطرفيه، باشباعه تصلح النفوس وتقوى على العبادة واعمار الارض واستمرار الخلق، ولعل قوله صلى الله عليه وآله وسلم

في معرض تصوير العلاقة بين المرأة والرجل، (لا تجثوا على نساءكم كما تجثوا البهائم)، أبلغ مصداق لسحر هذه العلاقة إذ لم يجعلها بهيمة غريزية حيوانية مجردة بعيدة عن الاحاسيس والمشاعر

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وانما اراد لها ابعد من ذلك اراد لها عمق التمتع الكلي الذي بمقتضاه تستقر النفوس والعلاقات الزواجية والأسرية،

واذا كان جانبا من هذا الهدف يتحقق بالزواج الدائم، فان كثيرا من الناس لظروف مختلفة مكانية وزمانية ومادية واجتماعية وشخصية تحول دون تحقيق هذا الزواج، ولهذا شرع الخالق زواج المتعة لتحقيق هذا الهدف لهذه الحالات بتشريع يحفظ للانسان كرامته ويحقق غرضه لانه العالم

بعدم قدرة الإنسان في الاستغناء عن هذه الحاجة التي تعتبر حقا من حقوقه بل قد تكون في ظروف معيّنة واجباً عليه يجنبه الانحراف ومعصيةِ الله. ومقولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: (الزواج نصف الدين) كلمة لها معناها العميق.

وتتجلى عظمة تشريع زواج المتعة في توافقه مع عصرنا الحالي، عصر تزاوج الحضارات واتساع الاتصالات، وسهولة

المواصلات وانفتاح المجتمعات وتزايد المغريات والمؤثرات بطرق متعددة من الاختلاط الى الاعلام وثورته الستلايتية (الدش او الطبق) والانترنتية (الانترنت) التي نقلت للمجتمعات ثقافات وسلوكيات تحتاج في معالجتهما جميع الطرق الممكنة التي تحفظ لمجتمعاتنا الاسلامية الصمود

وفق الاطار الاسلامي المنفتح المرن المعالج لجميع تطورات الحياة والصالح لكل زمان ومكان.

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زواج المتعة وفق تشريعه الاسلامي المنضبط علاج ناجع وطبيعي وشافٍ لوباء الاثارة ومغريات الجنس باثارهما الجانبية

هذا من جانب، ومن جانب آخر فهو حل رائع لللواتي تعداهُنَّ سن الزواج او اللواتي تركن ازواجهنَّ طلاقاً، أو وفاة وهن في سن الشباب في عصرٍ ليس من السهل الصمود فيه امام تحريك الاحاسيس وحاجة الانسان لاشباع هذه الغريزة بطريقة تحفظ له كرامته وتلبي حاجته، ثم هو حل لهؤلاء

الشباب الذين يغتربون في اقطار العالم المليء بالمؤثرات المحركة للاحاسيس، وليس من المنطق ان نلزم الشباب خلاف طبائعهم التي اودعها الله فيهم، بل هو زواج لكل صاحب حاجة لمليء هذا الجانب من حياته.

والحقيقة أن زواج المتعة قد أعطى للاسلام مصداقيته في كونه رسالة سماوية تتعامل مع عواطف وحاجات الانسان

تعاملاً واقعياً تعالج تعاليمها اموراً ابعد من زمان نزولها ويعكس صدقه في انه خاتمة الرسالات. فهذا الزواج اذن ركن اساسي من اركان الاسلام المعالجة لافرازات تطور الحياة التي لا يمكننا وقفها او الركون جانباً عن مسيرتها، فاذا كنا نقاومها باسلحة مختلفة فهذا احد

تلك الاسلحة وهو سلاح يحقق الهدف ولا يبعد الانسان عن الارتباط بالله،

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فشكراً لك يا رب على هذه الرحمة كما قال الصحابي الجليل حبر الامة عبدالله بن عباس (ما كانت المتعة إلا رحمة

رحم الله بها امة محمد)، وكما روي عن امام المتقين علي بن ابي طالب «لولا تحريم عمر المتعة ما زنى إلا شقي».

ان هذا الكتاب الذي بين ايديكم بحث علمي يعرض للدليل الشرعي الثابت المُثبِت لحليّة زواج المتعة وأنها شرعت

بنص القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتواتر روايات الصحابة وزواجهم بهذا النوع من الزواج في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقرار كثير من الصحابة ايضاً من أنّهم تزوجوا متعةً بالنساء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنهم لم يسمعوا عنه

ان القرآن قد حرمها او انه قد نهى عنها حتى انتقل الرفيق الأعلى.

ان هذا الكتاب يعرض الأدلة من كتبهم المعتبرة عند كافة المسلمين بعيداً عن التشنج والطائفية والمذهبية وانما

لتأكيد حقيقة شرعية اسلاميّة يجب ان لا تقف امامها الاعتبارات غير الشرعية والأهواء الشخصية، فالمشرع هو الله وهو اعرف من المخلوق وبما يصلح له، ولهذا لا ينبغي لنا ان نسمع لغير قول الحق ولا ان نتبع غير طريق الهدى طريق رسول الله الذي قال فيه تعالى:

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(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).

وكما قال رسول الله:

«حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة».

اللهم احفظ مجتمعاتنا من الزلل والخطل ونوّر طريقنا بهدى الاسلام وتعاليمه واهدنا سواء السبيل والحمد لله

رب العالمين.

صفاء الدين الصافي

مستشار قانوني

بيروت 6 ـ 9 ـ 97

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بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:

(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)

النساء: 24

وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال محمد «أي البخاري» يقال عمر رضي الله عنه.

صحيح البخاري، باب قوله تعالى: (وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) من كتاب التفسير من

جزئه الثالث ص71.

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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى ثم الصلاة على النبي المصطفى وعلى آله النجباء وصحبه الأصفياء، وبعد.

إن مسألة زواج المتعة من المسائل التي بحث فيها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم، وأولوها العناية الكبرى

بحثا وتمحيصا بين مثبت لهذا النوع من الزواج، وبين ناف له، بعد اتفاقهم علي مشروعيته في صدر الإسلام، وحيث إن دور هذه المسألة الخطيرة في صيانة عفة المجتمع وحفظه من الوقوع في مزالق الفساد، دور هام يجب أن لا يفعله المشرع وبخاصة ممن يحاول إصلاح المجتمع، لكي يعيش

حياة سعيدة تحفظ فيها عفة المرأة من الانزلاق وراء الشهوات المحرمة.

والذي يبدو لمن تتبع هذه المسألة في مختلف مواضعها من كتب التشريع، سواء ما يتعلق منها

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بالتفسير والحديث، أم كتب الفقه، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا النوع من

الزواج مما شرع في صدر الإسلام، ونزلت فيه آية من الكتاب العزيز وهي آية: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن).. وفسروا الاستمتاع فيها بنكاح المتعة (1) كما سوف يتضح من هذا البحث.

إنما شرع الزواج المؤقت لأن الزواج الدائم غير قادر في كل الحالات والظروف أن يفي باحتياجات البشر، وأن الاقتصار

على الزواج الدائم يستلزم حرمان كثير من النساء أو الرجال ممارسة حقهم في الحياة الجنسية، لعدم قدرة البعض على تهيئة الظروف لمثل هذا الزواج، ولهذا فإما أن يكبت الرجل أو المرأة ما بداخلهما من غرائز وحب الالتقاء، مما يؤدي بهم الى نتائج وخيمة وآلام دائمة، أو أن ينزلقوا

في المحرمات، وأن تنشىء المرأة علاقات غير شريفة قائمة على التستر بأوكار الليل وأجنحة الظلام وخوف العاقبة.

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(1) انظر محمد تقي الحكيم: الزواج المؤقت: 34 ـ 35.

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ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها

كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقداً من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكه في الزواج الدائم، بل

تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها الى نهاية الحياة.

إن المرأة في الزواج المؤقت ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات

بمقدار ما تأخذ منه وربما تكون هي الرابحة أخيراً باكتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله تستطيع تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت الى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق

الطباع (1). ولهذه

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(1) انظر المصدر السابق: ص23 ـ 24.

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المصلحة أجاز الإسلام زواج المتعة، بل اعتبره ضرورة من ضرورات الحياة، حتى قام الإجماع على تشريعه من الكتاب

والسنَّة النبوية، وقد ورد ذلك في مصادر جمهور المسلمين المعتبرة، ووصل الى درجة من الكثرة لا نحتاج معها الى تتبع واستيعاب كل الروايات، بل قام الاجماع على تشريعها، وهذا الإجماع موضع وفاق عند المسلمين من كل المذاهب الإسلامية (1) كما سوف نشير إليه إن شاء الله.

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(1) انظر أحمد الوائلي: من فقه الجنس: 11.

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الشروط المعتبرة في زواج المتعة وأنها كالدائم

قبل أن نشير الى مشروعية الزواج المؤقت الثابت بنص القرآن الكريم والسنّة النبوية المتفق عليها، نذكر بعض

الشروط المعتبرة في زواج المتعة، وأنها كالدائم باختصار:

1 ـ الايجاب والقبول باللفظ الدال على إنشاء المعنى المقصود والرضا به.

2 ـ القصد لمضمون المعنى وهو: متعت أو أنكحتُ أو زوجت.

3 ـ أن يكون الايجاب والقبول باللغة العربية مع الامكان.

4 ـ أن يكون الايجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.

5 ـ ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.

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6 ـ ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.

7 ـ ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء الدائم أو المنقطع.

8 ـ تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة (1)، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض

فعدتها خمسة وأربعون يوماً، وإن كانت حاملاً فعدتها أبعد الأجلين، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.

9 ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق (2).

10 ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج المؤقت لا يختلفون في شيء من الحقوق عن الأطفال

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(1) تنقضي المدة بعد إكمالها، أو إذا وهبها الزوج المدة المتبقية قبل الاكمال.

(2) انظر السيد أمير محمد القزويني: المتعة بين الاباحة والحرمة.

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المتولدين من الزواج الدائم، إلى غير ذلك من الشروط التي تشترط في الزواج الدائم فهي معتبرة في الزواج المؤقت.

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مشروعية الزواج المؤقت من الكتاب والسنة

دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنَّة وإجماع المسلمين وأقوال أئمتهم على أن المتعة كانت مشروعة في صدر

الإسلام ومباحة بنص القرآن، وأن كثيراً من الصحابة الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمره وإذنه وترخيصه، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، اختلفوا في نسخها، فمنهم

من يقول إنها نسخت بالسنّة، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ الحكم الثابت بنص من القرآن، فكيف ينسخ ما هو ظني الصدور، وهو الخبر الواحد، لما هو قطعي الصدور، وهو القرآن الكريم، وتارة يقولون بأن آية المتعة نسخت بآية أخرى، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، وأنها

ثابتة ومباحة الى يوم القيامة، كإباحة الزواج الدائم وملك اليمين،

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«حلال محمد حلال الى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة».

ومما شنع على الشيعة في قولهم بإباحة المتعة ما جاء في كتاب «وجاء دور المجوس» للدكتور الغريب، وهو غريب

قوله:

«وما دمنا في صدد الحديث عن أكاذيب الرافضة «أي الشيعة» فمن المناسب أن نشير الى كتاب اسمه «المتعة من متطلبات

العصر».. زعم الكاتب أن حجة أهل السنّة في تحريم المتعة رفض الفاروق عمر بن الخطاب لها، ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين، وأشرنا قبل صفحات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي حرم المتعة» (1).

أقول: يظهر من صاحب هذا الكتاب أنه طعن حتي في صحاح أهل السنَّة، ووجه إليهم الأكاذيب، كما أنه كذب على رسول

الله صلى الله عليه وآله وسلم في إرجاع تحريم المتعة إليه صلى الله عليه وآله وسلم وقديما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من كذب

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(1) عبدالله محمد الغريب: وجاء دور المجوس: 135.

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عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، فهذا البخاري يروي في صحيحه وهو أصح الكتب بعد القرآن ـ على ما يقولون

ـ عن عمران بن الحصين قوله: «نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها…». فهذا الحديث نص صريح على أن المتعة نزلت في كتاب الله، ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، ومن هنا يظهر

أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الدكتور الغريب.

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كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة

1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة:

وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل

الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (1).

أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي

لا تقبل التأويل على إباحة المتعة

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(1) صحيح البخاري: 3/71.

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واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي

النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب «وجاء دور المجوس» في قوله عن مؤلف كتاب المتعة: «ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه

سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام الى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية، ولكن الحق مُرُّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب

التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا

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أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)(1).

أقول: وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا

لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين

بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص 201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «استقرئوا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود…».

2 ـ صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:

وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن

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(1) نفس المصدر: 74.

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اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا

ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (1).

وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس

وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» (2). وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث،

تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،

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(1) صحيح مسلم: 4/130.

(2) نفس المصدر: 131.

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وأبتوا (1) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2).

وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين

في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (3).

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء

ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (4). وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي

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(1) بمعني أقطعوا.

(2) نفس المصدر: 38.

(3) نفس المصدر: 45 ـ 46.

(4) نفس المصدر: 131.

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نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (1).

أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص

الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم،

ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم… (ءالله أذن لكم أم على الله تفترون).

3 ـ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة:

روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن

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(1) نفس المصدر: 131.

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عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» (1).

وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة،

وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:

«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على

يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

إحداهما متعة الحج والأخرى

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(1) الإمام أحمد: المسند: 4/436.

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متعة النساء (1).

وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي

بكر وعمر رضي الله عنهما حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء» (2).

يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله عنه: «وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة

على شيء إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك» (3). وهذا يدل دلالة واضحة عل أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة، فتحريمها تقول على الله سبحانه.

4 ـ التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة:

وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت آية

المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل

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(1) نفس المصدر: 1/52.

(2) نفس المصدر: 3/304.

(3) القلقشندي: مآثر الاناقة: 3/338.

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بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال

رجل برأيه ما شاء» (1) يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (2). وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعيه البعض.

يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر

الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا

في أنها هل نسخت أم لا؟…» (3) وهذا الاختلاف دليل

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(1) الفخر الرازي: التفسير الكبير: 101/49، 50.

(2) نفس المصدر: 50.

(3) نفس المصدر: 49.

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على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في

السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية،

مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول:

«روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى

عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (1). ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس،

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(1) نفس المصدر: 50.

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والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة..» (1).

يقول الفخر الرازي أيضاً: «الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزاً

في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته

بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع،

وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر

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(1) نفس المصدر: 51.

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الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان

اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات»

(1). وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنّة، بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يمكن أن يصار إليه

لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.

الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان

كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

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(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.

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وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله

علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً

في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم

قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها» (1).

أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها

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(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.

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أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت، فراجع لتعلم صحة ذلك (1).

5 ـ روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعة:

روى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال: «ثنا أسباط عن السدي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى …

فهذه المتعة» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة» ويقول الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال هذا على قراءة أبيّ، قال أبو بكر، قال يحيى

قرأت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (2). وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء،

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(1) نفس المصدر: 53.

(2) ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 5/9.

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قال: قلت بلى، قال: فما تقرأ فيها، فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك،

قال: فإنها كذا» (1).

وفي رواية شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الى هذا الموضع،

فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي، قال: لا، قال الحكم، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زني إلا شقي» (2). وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (3). وهذه القراءة التي كان يقرأ

بها سعيد بن جبير وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.

وأما قول الطبري: «وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن

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(1) نفس المصدر: 9.

(2) نفس المصدر: 9 ـ 10.

(3) نفس المصدر: 9 ـ 10.

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إلى أجل مسمى، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً

لم يأت به الخبر القاطع..» (1). فهو قول باطل لأمرين:

الأول: إن وجود الزيادة ـ وهي إلى أجل مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية، بل هي من قبيل الشرح والبيان

والتفسير لمعنى الآية، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة، وأنها غير منسوخة ولا محرمة.

الثاني: أما قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس، وكذلك عبدالله بن مسعود، كما تقدم، فهي المنظور لها دون غيرها

من القراءات، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص أبي بن كعب بالقراءة، كما جاء في الصحاح، وعلى هذا يقال: إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية، أو أنها من قبيل الشرح والبيان، فإن قيل

بالأول، يلزمه أن يكون أبيّ بن كعب وابن عباس حبر الأمة،

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(1) نفس المصدر: 10.

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وعبدالله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين، فيتعين

القول الثاني، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.

6 ـ روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة:

يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان: «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في

أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت فما هي، قال: هي متعة كما

يقال..» (1).

أقول: لا أدري، أيوجد في الشريعة المقدسة،

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(1) النيسابوري: تفسير غرائب القرآن: 5/16، 17.

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أو العرف، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح الصحيح، فالنكاح إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، فيدخل

في السفاح ولا وسط بينهما، فزواج المتعة، لا يخلو، إما أن يكون نكاحاً صحيحاً، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون، نعوذ بالله من شطحات العقول.

ولا يجوز إدخاله في وطىء الشبهة، لأن هذا النوع من الوطىء لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته،

ثم وطأها، فتبين أنها أجنبية، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين.

ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة، قال: «إن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة،

قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير» (1).

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(1) نفس المصدر: 17.

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أقول: إن من ينظر الى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة، يأخذه العجب من هذه الفتيا، أيجوز لابن

عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر؟ أو أن فتوى ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج الدائم وملك اليمين، فبماذا يجيب الحاكم العادل، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه، فينتفي

حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية.

ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التناقض

الحاصل في أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة، فهو يروي عن «عمران ابن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ينهنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر

نهى عنها» (1). ولهذا كان أبي بن

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(1) نفس المصدر: 17.

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كعب يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى… وبه قرأ ابن عباس أيضاً، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان

إجماعاً… وما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وذلك أن أصحابه شكوا إليه..» (1). ومن هنا

يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وكل ذلك كان متأخراً عن يوم خيبر الذي يدعي فيه النهي.

7 ـ الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة:

وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه

الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ

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(1) نفس المصدر: 18.

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متاعه وتصلح له شأنه…» (1).

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن

عباس: فما استمتعتم به منهن… قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فقلت: ما نقرؤها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبيّ بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. أخرج عبدالرزاق

عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل… وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد… قال يعني نكاح المتعة» (2).

«وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم … ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله ـ بن مسعود ـ يأيها الذين آمنوا لا

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(1) السيوطي: الدر المنثور: 8/140.

(2) نفس المصدر: 140.

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تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1).

أقول: إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن، ولا شيء من الطيبات بحرام،

فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي:

زواج المتعة من الطيبات

ولا شيء من الطيبات بحرام

فالنتيجة: لا شيء من زواج المتعة بحرام.

فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) والمتعة حلال بنص

الآية: (فما استمتعتم به منهن…) فتثبت حلية زواج المتعة، وعدم تحريمها، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.

والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إباحتها بآية الميراث تارة، وبآية

الطلاق

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(1) نفس المصدر: 140.

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تارة أخرى في تفسيره (1). وهو نفسه ينسب التحريم في كتابه تاريخ الخلفاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله

عنه في أولياته حيث يقول: «… وأول من سن قيام شهر رمضان، وأول من عسىَ بالليل… وأول من حرم المتعة» (2). ويؤيد ذلك، أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله في تفسيره: «وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة

الحج» (3).

ومما يدل على تناقض السيوطي قوله: «وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم، أنه سئل عن هذه

الآية أمنسوخة، قال: لا، قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي» (4) وأنت ترى أن الإمام علياً لم يقل لولا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة، ولهذا يحاول بعض الرواة أن يسند القول بالتحريم الى الإمام عليه السلام، مع

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(1) المصدر السابق: 140.

(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء: 136 ـ 137.

(3) السيوطي: الدر المنثور: 8/141.

(4) المصدر نفسه: 141.

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أن المشهور من مذهب الإمام علي عليه السلام إباحتها إلى يوم القيامة.

والذي يدل على نهي عمر بن الخطاب عن المتعة ما أخرجه السيوطي أيضاً في تفسيره عن نافع أن ابن عمر سئل عن

المتعة، فقال: حرام، فقيل له، إن ابن عباس يفتي بها، قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر» (1).

وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله

رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: وهي التي في سورة النساء، فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا… وأخبره أنه سمع ابن عباس يراها أنها حلال» (2).

أقول: يظهر من هذه الرواية وغيرها، أن المتعة كانت رحمة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس

من المعقول أن ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الرحمة، ورحمة

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(1) المصدر السابق: 141.

(2) المصدر نفسه: 141.

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الله وسعت كل شيء، كما أن صريح الروايات المتقدمة تسند التحريم الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

8 ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة:

يقول القرطبي في تفسيره: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي

وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سعيد بن المسيب: «نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لاميراث فيها…(1)». «وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده،

ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي» (2). والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحاً لا يحتاج الى دليل، فكيف يقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا

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(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 5/130.

(2) نفس المصدر: 130.

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شقي، وبين أن ينسب التحريم الى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم.

يقول القرطبي: «واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت، ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو… فنهانا عن ذلك،

ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، قال أبو حاتم البستي في صحيحه، قولهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا المعنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا

المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة الى يوم القيامة. وقال ابن العربي: واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، وليس لها أخت في الشريعة

إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات… يقول القرطبي: وهذه الطرق

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كلها في صحيح مسلم…» (1).

أقول: يستفاد من هذا الكلام أمور:

الأول: إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل، كتاباً وسنّة بإجماع المسلمين، وأن المتعة لم تكن معروفة

قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده، وأما قول أبي حاتم: «إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» فهو قول باطل وبلا دليل، فإن مجرد السؤال في قولهم «ألا نستخصي» ليس فيه دليل

على أن المتعة كانت موجودة، ولكنها محظورة، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحاً، فعلى الأول، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين، ولهذا قال أبو عمر: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح

إلى أجل…» وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين

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(1) المصدر نفسه: 130 ـ 131.

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وإذن الولي إلى أجل مسمى» (1). وعلى الثاني، أي كون المتعة سفاحاً، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم

للمسلمين السفاح، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.

الثاني: إباحة المتعة، ثم تحريمها، ثم إباحتها، ثم تحريمها مرات متعددة، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه

وآله وسلم في الغزو، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث والفواحش، فكيف

يبيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين الفواحش، والله يقول في محكم كتابه: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) (2). ولهذا روي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد: «لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به

دون سائر العلماء وهو أن ما

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(1) المصدر السابق: 132.

(2) سورة الأعراف: آية 33.

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حرّم بالسنّة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا» (1) وهذا دليل على عدم تحريم المتعة.

الثالث: تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إباحة المتعة وتحريمها، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية

وعدم استقرار الأحكام الشرعية، مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة فإذا كانت المتعة حلالاً وقد أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه استمرار هذه الإباحة، وذلك للشك في تحريمها فيرجع إلى أصل إباحتها.

الرابع: وأما دعوى الإجماع وانعقاده على تحريمها فدعوى باطلة، لمخالفة جمع من الصحابة لهذا الاجماع، يقول

أبوبكر الطرسوسي: «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس، وبعض الصحابة وطائفة من آل البيت».. وقال أبو عمر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً وعلى مذهب ابن عباس» (2). ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة، خصوصاً وأنه

لا إجماع في مقابل النص، وقد ورد

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(1) القرطبي: نفس المصدر: ص133.

(2) نفس المصدر: ص133.

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النص في إباحتها.

9 ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة:

يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة

الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟

قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» (1).

10 ـ تفسير الخازن:

وأما الخازن فيقول في تفسيره: «وقال قوم المراد

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(1) تفسير البغوي: 1/414.

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من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة الى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير

طلاق… وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة فحرمها» (1) ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله: واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة، فروي عنه أن الآية محكمة، وكان يرخص في المتعة..» (2) وهذا يخالف ما يراه من أن

النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كما ترى لا يصح الركون إليه.

11 ـ تفسير ابن كثير:

يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة: «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً

فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك” وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون: أكثر من

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(1) تفسير الخازن: 1/266.

(2) المصدر نفسه: 366.

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ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ… وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة،

وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) وقال مجاهد، نزلت في نكاح المتعة». (1)

أقول: إما قوله: «وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» يبطله استمرارية إباحتها

بنص قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».

وأما قول ابن كثير: «والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى

الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» (2)، فهو تشبث بالطحلب،

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(1) تفسير ابن كثير: 2/44.

(2) المصدر السابق: 245.

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يبطله أيضاً ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله، وعمل بها الصحابة ولم ينزل

قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، وعُمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر، فإن كانت هذه الرواية صحيحة، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها نص صريح بعدم التحريم، وإن لم تكن صحيحة، يلزمه عدم صحة ما

في الصحيحين، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر ـ مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر ـ فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط، والرجوع الى الأصل، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين، فيتعين

القول بالاباحة، إضافة الى ذلك، فإن رواية التحريم مضطربة، فهي لا تقف في وجه روايات الإباحة لتضاربها وعدم استقرارها مما يوهن تلك الرواية، ويقوي روايات الإباحة لوجود العاضد من القرآن الكريم، وإجماع المسلمين، ومن هنا تثبت استمراية المتعة.

إلى هنا انتهينا من عرض الروايات المروية في

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كتب أهل السنَّة، على إباحة المتعة، وهناك الكثير من المصادر تركنا التعرض لها وذلك للاختصار، فما ذكرناه

ففيه الكفاية لطالب الحق، وحفظ الشريعة من التغيير والتبديل استقينا ذلك من أصح الكتب والتفاسير عند أهل السنَّة. ومن أراد المزيد فعليه أن يرجع الى المصادر التالية:

1 ـ جامع الأصول لابن الأثير.

2 ـ تيسير الوصول لابن الديبع: 4/262.

3 ـ زاد المعاد لابن القيم: 1/219، 444.

4 ـ فتح الباري لابن حجر: 9/141.

5 ـ كنز العمال للمتقي الهندي: 8/292، 293، 294.

6 ـ مالك في الموطأ: 2/30.

7 ـ الشافعي في كتاب الأم: 7/219.

8 ـ البيهقي في السنن الكبرى: 5/21، 7/206.

9 ـ تفسير الثعلبي.

10 ـ تفسير أبي حيان: 3/218.

11 ـ أحكام القرآن للجصاص: 1/342 ـ 345،

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2/178 ـ 179.

12 ـ النهاية لابن الأثير: 2/249.

13 ـ الفائق للزمخشري: 1/331.

14 ـ لسان العرب لابن منظور: 19/166.

15 ـ تاج العروس: 10/200.

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موقف الخليفة الثاني من زواج المتعة

إن المتتبع للروايات التي وردت في كتب أهل السنّة المشار إليها يقطع بأن موقف الخليفة الثاني عمر ابن الخطاب

كان موقفاً معاكساً لمشروعية المتعة، فجميع تلك الروايات تنص على أن المحرم لها هو الخليفة نفسه وذلك في قوله المشهور: «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما». وهذه شهادة صريحة منه رضي الله عنه على إباحتها وأن الناهي

عنها باعترافه هو نفسه، مع شهادة كثير من الصحابة والتابعين بذلك، ومن هنا كان موقف الشيعة من زواج المتعة مخالفاً أهل السنَّة، فالشيعة ـ إستناداً على آية المتعة وما ورد من نصوص على إباحتها ـ تمسكوا بالآية والأخبار الناصة على حليتها وإباحتها.

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النظرة الاجتماعية لزواج المتعة

لا شك أن الإسلام هو الطبيب الاجتماعي الكبير الذي أنزله الله تعالى لعلاج مشكلات الإنسان في شتى جوانب حياته،

وإشباع جميع غرائزه إشباعاً كاملاً ولما كانت غريزة الجنس إحدى هذه الغرائز بل أشدها خطراً على المجتمع، عمد الشارع المقدس إلى إشباعها بتشريعه النكاح، وجعل له أبعاداً وشروطاً لا يجوز أن يتخطاها حفاظاً على صيانة المجتمع من التحلل والوقوع في مهاوي الفساد، ولهذا

اباح له من الزواج الدائم مثنى وثلاث ورباع إشباعاً لتلك الغريزة المختلفة في طباع أفراد الإنسان شدة وضعفاً، فرب رجل لا يكتفي بواحدة وهو قادر على التزويج بأكثر وقد لا يقدر بعضهم على أن يقوم بما يجب عليه من الإنفاق لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة،

فأما أن يقع في المحرم عن طريق غير مشروع، وإما أن يكون

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له طريق آخر يبعده عن الوقوع في المحرم، ولما كان الإسلام بوصفه آخر أطروحة سماوية، لم يغفل هذه الناحية،

لذا أباح المتعة لئلا يقع مثله هذا الصنف من الرجال في جريمة الزنى فيتزوج بأكثر من واحدة من طريق المتعة. ولهذا كان سبب وقوع المجتمع في الزنا هو تحريم المتعة. ومن هنا كانت المتعة رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على حد تعبير ابن عباس، وبهذا

الزواج يتخلص المرء من الوقوع في الحرام. كما أن هذا النوع من الطيبات التي أحلت لقيام مجتمع طيب قائم على الإرتباط المشروع دون الإرتباط والعلاقة المحرمة (1). ولهذا كانت حكمته سبحانه، حكمة سامية، وغاية شريفة عالية، وهي بقاء النسل وحفظ النوع، فلو خلي الإنسان من

الغريزة لبطلت أو ضعفت فيه الجبلة الإنسانية، وعلى هذا لا يبقى للبشر على مر الأحقاب عين ولا أثر. يقول آل كاشف الغطاء: «من تلك الشرائع مشروعية المتعة، فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعدة والضبط

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(1) انظر الكاظمي القزويني المتعة بين الاباحة والحرمة.

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وحفظ النسل منها لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا والعهار، ولارتفعت أو قلت ويلات هذا الشر على البشر،

ولأصبح الكثير من المومسات المتهتكات مصونات محصنات، ولتضاعف النسل وكثرت المواليد الطاهرة واستراح الناس من اللقيط والنبيذ، وانتشرت صيانة الأخلاق وطهارة الأعراق… ولله در عالم بني هاشم وحبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما في كلمته الخالدة الشهيرة التي رواها

ابن الأثير في النهاية والزمخشري في الفائق وغيرهما حيث قال: ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما زنى إلا شقي… وفي الحق أنها رحمة واسعة وبركة عظيمة ولكن المسلمين فوَّتوها على أنفسهم، وحرموا من ثمراتها وخيراتها ووقع الكثير في حمأة

الخنا والفساد والعار والنار والخزي والبوار: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير». فلا حول ولاقوة إلا بالله» (1).

ويقول أيضاً: «أما النظر من الوجهة الأخلاقية

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(1) انظر آل كاشف الغطاء: أصل الشيعة: 112 ـ 113.

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والاجتماعية، فأقول: أليس دين الإسلام هو الصوت الإلهي والنغمة الربوبية الشجية التي هبت على البشر بنسائم

الرحمة… وجاءت لسعادة الإنسان لا لشقائه ولنعمته لا لبلائه، هو الدين الذي يتمشى مع الزمان في كل أطواره ويدور مع الدهر في جميع أدواره، ويسد حاجات البشر في نظم معاشهم ومعادهم وجلب صلاحهم ودرء فسادهم، ما جاء دين الإسلام ليشق على البشر ويلقيهم في حظيرة المشقة وعصارة

البلاء والمحنة… كلا بل جاء رحمة للعالمين، وبركة على الخلق أجمعين، ممهدا سبل الهناء والراحة، ووسائل الرخاء والنعمة، ولذا كان أكمل الأديان، وخاتمة الشرائع، إذ لم يدع نقصاً في نواميس سعادة البشر، يأتي دين بعده يكمله، أو ثلمة في ناحية من نواحي الحياة فتأتي شريعة

أخرى فتسدها» (1).

وبالختام أرجو من الأخوة المسلمين لا سيما من يريد الحقيقة والمحافظة على شريعة الله من أن تمسها يد التغيير

والتبديل أن يتركوا التعصب وينظروا بعين

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(1) المصدر السابق: 112 ـ 113.

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البصيرة والإنصاف إلى ما جاء في هذه المسألة من أقوال وآراء ومن تدليل واستدلال على صحة زواج المتعة، وهذه

الآراء مأخوذة من كتب علماء أهل السنَّة ومفسريهم لتكون أقرب إلى الاستدلال على حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكي نرفع الفرقة عن هذه الأمة التي مزقها الخلاف والإختلاف، راجين من المولى أن ينفع بهذا السفر المؤمنين لما فيه خير الإسلام والمسلمين والحمد لله رب

العالمين.

تم استنساخه في العاشر من محرم الحرام سنة 1415 هـ الموافق 2/6/1994م على يد مؤلفه الدكتور السيد علاء الدين

نجل العلامة الكبير آية الله المغفور له السيد أمير محمد الكاظمي القزويني

المصادر والمراجع

1 ـ صحيح البخاري.

2 ـ صحيح مسلم.

3 ـ مسند الإمام أحمد.

4 ـ مآثر الإناقة للقلقشندي.

5 ـ تفسير الفخر الرازي.

6 ـ جامع البيان لابن جرير الطبري.

7 ـ تفسير غرائب القرآن للنيسابوري.

8 ـ الدر المنثور للسيوطي.

9 ـ تاريخ الخلفاء للسيوطي.

10 ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

11 ـ تفسير البغوي.

12 ـ تفسير الخازن.

13 ـ تفسير ابن كثير.

14 ـ المتعة بين الإباحة والحرمة للسيد الكاظمي القزويني.

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15 ـ أصل الشيعة وأصولها للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.

16 ـ الزواج المؤقت للسيد محمد تقي الدين.

17 ـ من فقه الجنس للدكتور أحمد الوائلي.

18 ـ وجاء دور المجوس لعبدالله محمد الغريب.

بعد بحث السيد صفاء الدين الصافي هناك ثمة سؤال يطرح في الأوساط الثقافية السؤال يطرح كما يلي

السؤال :

ما الدليل على أنّ زواج المتعة حلال من القرآن والسُنّة ؟ وهل يوجد دليل على أنّ أحد الأئمّة عليهم السلام

تزوّج منهم أحد متعة ؟

الجواب :

إنّ القرآن الكريم شرّع المتعة بقوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَ‌هُنَّ

فَرِ‌يضَةً ) [ النساء : ۲٤ ].

وأمّا السُنّة فيكفي في تشريعها : ما ذكر من أنّ النبي صلّى الله عليه وآله أجازها للصحابة استناداً إلى

الآية القرآنيّة التي شرّعتها ، وأدلّ دليل على تشريع الرسول لها : قول الخليفة الثاني ـ عمر بن الخطاب ـ ؛ فإنّه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرّمهما ومعاقب عليهما ». يريد بذلك : متعة النساء ، ومتعة الحج ـ أيّ : حجّ التمتّع ، الذي لم يقبله عمر

ولكن قبله أهل السنّة ـ.

وقد صحّ عن ابن عمر ـ عبد الله بن عمر ـ أنّه قال : « المتعة حلال ، شرّعها رسول الله. فقيل له : إنّ أباك

حرّمها ! فقال : لأنّ اتّبع رسول الله خير من أن أتّبع أبي ».

وقد صحّ عن جماعة من الصحابة قولهم : « كانت المتعة : وكنّا نتمتّع على عهد رسول الله وعهد الخليفة الأوّل

ـ أبوبكر ـ ، وعهد من خلافة عمر ، حتّى نهى عنها عمر و عاقب عليها »

اقول إلى البعثي الوهابي الكذاب الاشر هذا دليلنا الشرعي، ورغم ذلك زواج المتعة تشريع مثبت له ظوابطه ووضعه

وليس بالضرورة كل شيعي لازم يتزوج زواج مؤقت ووجود هذا الزواج لايعني استخدامه وترك الزواج الدائمي إنما شرع لحل حالات كثيرة في أيام الفتوحات أو خلال زمننا هذا للطلاب الدارسين بالغرب وقد أفتى علماء من الازهر بحلية هذا الزواج، ولربما قد يتفاجىء البعض ابن تيمية

المعروف بتشدده أفتى بحلية زواج المتعة

رخصة جائزة

اعتبر ابن تيمية وهو إمام السلفيين والتكفيريين بأن نكاح المتعة خير من نكاح التحليل وذلك من عدة أوجه، أحدها

أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام ونكاح التحليل لم يشرع في زمن من الأزمان، والثاني: أن الصحابة تمتعوا على عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ،ولم يكن في الصحابة محلل مطلقا، والثالث: أن نكاح المتعة مختلف فيه بين الصحابة فأباحه ابن عباس وعروة.

أما الرابع فأن رسول الله لم يجىء عنه في لعن المستمتع والمستمتع بها حرف واحد وجاء عنه في لعن المحلل والمحلل

له، أما الوجه الخامس بأن المستمتع له غرض صحيح في المرأة ولها غرض أن تقيم معه مدة النكاح فغرضه المقصود بالنكاح مدة والمحلل لا غرض له سوى أنه مستعار للضراب كالتيس فنكاحه غير مقصود له ولا للمرأة ولا للولي”.

وهو ما نقله نقل ابن قيم الجوزية عن شيخه ابن تيمية في كتابه “إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،الجزء الأول،

الصفحة رقم 492″.

هذا هو كلام ابن تيمية والذي كشف وقوع في زمانه زنا اسمه نكاح التحليل والذي اعتبره ابن تيمية زنا واستمرت

مخالفات الشيوخ السنة في ابتداع زنا مخالف القران مثل زواج المسيار والعرفي أو استعمال كرمبج يشبه القضيب البشري تدخله النساء في جهازهن التناسلي

فتوى وهابية بزواج غريب مبني على الغدر

درج الوهابيون وأبناء المذهب السني بشكل عام على مؤاخذة المسلمين الشيعة لتجويزهم ( الزواج المؤقت – زواج

المتعة ) واعتبروه من أكبر المؤاخذات على الفقه الشيعي مع أن لهذا الزواج اسس متينة في القرآن والسنة .. وقد اعترف المؤرخون من المذاهب الأربعة وحتى أهل الفقه منهم أن ( الزواج المؤقت ) قد اقره النبي ومارسه المسلمون في زمن الخليفة الأول أبي بكر ونصف عهد الخليفة

الثاني عمر بن الخطاب إلا أن الأخير قد أمر بتحريمه ووعد بالعقوبة على من يمارسه وهو بذلك يحرم حلالاً بسبب حادثة شخصية .. وهذا بعض ماورد عن الصحابة : ( حديث عبد الله ابن مسعود قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا عن

ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثواب (إلى وقت محدد) ثم قرأ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم(حديث رقم887 كتاب اللؤلؤ والمرجان في ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم) .. عن جابر قال كنا نستمتع(بالنساء)بالقبضة من التمر والدقيق على عهد

النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر حتى نهى عمر الناس وكنا نعتد (العدة) من المستمتع بها بحيضة (في الجامع لعبد الرزاق) .

ويبدو أن علماء الوهابية بدأوا يشعرون بإحراج كبير أمام أتباعهم بعد أن أصبحت الحقائق التاريخية في متناول

المسلمين ولم يعد في مقدورهم إخفاء ما قد أخفوه من متبنيات فقهية وضعها الأمويون والعباسيون وبعض العلماء الجهلاء أمثال (ابن تيمية) ومن قبله ( سمرة بن جندب ) طيلة أربعة عشر قرناً ، وبما أن الإعتراف بصحة ( الزواج المؤقت ) يشكل لعلماء الوهابية إحراجا كبيرا ويجعلهم

في موضع السخرية والجهل من قبل أتباعهم فقد طفقوا على التفتيش عن بدائل لتغطية هذه الحاجة الإنسانية الملحة والتي عالجها الإسلام بالزواج المؤقت فشرعوا ( زواج المسيار) ثم أقروا ( زواج فريند ) وهذه الأشكال من العقود لا اساس لها إطلاقا في الفقه الإسلامي إذ هي غريبة

تماما عن القرآن والسنة .

وأخيرا ينبري لنا شيخ وهابي سلفي سعودي وهو ( عبد الله بن محمد المطلق ) بفتوى جديدة يجوز فيها الزواج بنية

الطلاق ويشترط فيه كذب صريح على الزوجة عندما يشترط في صحته عدم إخبار الزوجة .. ونحن نستغرب من هذا الشيخ الجرأة على الله وعلى المسلمين بهذا التشريع لسببين :

الأول : أن هذا الزواج لايوجد له اساس في القرآن والسنة كما هو عليه في (زواج المتعة ) وقد ثبت أنَّ النبي

صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «إذا جاءكم الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار». ونفهم من ذلك إن القرآن والسنة مصدر التشريع الأساسي وخاصة فيما يخص الأمور الإجتماعية المهمة كقضايا الزواج.

الثاني : أن في فتوى هذا الشيخ كذب صريح وقد ثبت لدى عامة المسلمين قبح مطلق الكذب ، وأن إخفاء نية الطلاق

لايعتبر مجرد كذب وإنما يدخل تحت إطار الخديعة والتآمر ، وهذا من أقبح ما نهى عنه الإسلام .

وهذا رابط لما جاء في صحيفة الرياض السعودية عن الفتوى:

http://www.alriyadh.com/2007/03/23/article235383.html

بدعة زواج المسيار والعرفي

ياسبحان صدق قول امير المؤمنين الامام علي ع أن تم تحريم باب واحد الحلال يفتح ألف باب الحرام ننقل اليكم

من موقع الالكية السني كلام لشيوخ سنة يفتون بحلية زواج المسيار والعرفي

نشأة زواج المسيار

لم يمض وقت طويل على نشأة ” زواج المسيار ” كتسمية جديدة، فقد عُرف هذا الزواج من سنوات، وقد ظهر لأول مرة

في منطقة ” القصيم ” في المملكة العربية السعودية، ثم انتشر في المنطقة الوسطى، وكان سبب ابتداعه تزويج النسوة اللاتي فاتهنقطار الزواج الطبيعي، أو المطلقات اللاتي فشلن في زواجهن السابق. والسؤال المطروح في هذا السياق: هل زواج المسيار شيء قديم؟ يقول الدكتور يوسف

القرضاوي: ” إن زواج المسيار – كما يسمى – ليس شيئاً جديداً، إنما هو أمر عرفه الناس من قديم،وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل “.وكذلك قال الدكتور إبراهيم الخضري عن زواج المسيار: ” إنه معروف قديماًفي المملكة العربية

السعودية، ويسمونه في منطقة نجد ” الضحوية ” بمعنى أن الرجل يتزوج المرأة، ولا يأتي إليها إلا ضحى، وهذا منذ خمسين سنة تقريباً. وقدجاء في كتب الفقه عن زواج مماثل لزواج المسيار سمي: بالنهاريات، وهو: أن يشترط أحدالزوجين أن تكون علاقة الزواج بزوجته في النهار، حرصاً

على مبيته عند زوجته الأولى بالليل، وهذه الصفة لزواج النهاريات تجعله قريباً جداً من زواج المسيار.

المحور الثالث: أسباب ظهور زواج المسيار

هناك أسباب عديدة، منها ما يتعلق بالنساء، ومنها ما يتعلق بالرجال، ومنها ما يتعلق بالمجتمع:

أما الأسباب التي تتعلق بالنساء فمنها:

أولاً: عنوسة المرأة، أو طلاقها، أو ترملها: وهذا كثير في المجتمعات العربية.

ثانياً: رفض كثير من النساء لفكرة التعدد: مما أدى إلى اضطرار الرجال أن يخفوا زواجهم الثاني.

ثالثاً: حاجة بعض النساء إلى البقاء في غير بيت الزوج: وذلك كأن يكون لدى المرأة أولاد تربيهم، وهي مشغولة

بهم، ولا يناسبها إلا مثل هذا الزواج.

وأما الأسباب التي تتعلق بالرجال فمنها:

أولاً: حاجة الرجل الفطرية إلى أكثر من زوجة: فهناك كثير من الرجال لا تكفيهم امرأة واحدة، ولديهم شبق شديد،

ورغبة جامحة، فيلجؤون إلى زواج المسيار.

ثانياً: رغبة بعض الرجال بزيادة الاستمتاع: فقد تكون الزوجة الأولى كبيرة في السن، أو مشغولة بأولادها وبيتها،

ولا يجد الرجل عندها رغبته، فيتزوج مسياراً.

ثالثاً: عدم رغبة بعض الرجال في تحمل مزيد من الأعباء والتكاليف.

رابعاً: خوف بعض الرجال من إعلان زواجه الثاني، لعلمه ما ستسببه زوجته الأولى لو علمت بهذا الزواج من ويلات

ومصائب، وخراب للبيوت.

وأما الأسباب التي تتعلق بالمجتمع فمنها:

أولاً: غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج.

ثانياً: نظرة المجتمع بشيء من الاستغراب والازدراء للرجل الذي يرغب بالتعدد.

المحور الرابع: حكم زواج المسيار

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زواج المسيار على ثلاثة أقوال:

الأول: القول بالإباحة مع الكراهة أحياناً.

الثاني: القول بالتحريم أو عدم شرعية زواج المسيار.

الثالث: القول بالتوقف.

أولاً: القائلون بإباحة زواج المسيار مع الكراهة، وأدلتهم:

ومن العلماء الذين قالوا بإباحة زواج المسيار مع الكراهة:

الدكتور يوسف القرضاوي الذي قال: ” أنا لست من محبذي زواج المسيار “، وقال أيضاً: ” بعض من عارضه كره الأمر،

وأنا معه أكره الأمر، وأرى أنه مباح مع الكره “، ويستدل القرضاوي على الإباحة بقوله: ” هو زواج مستكمل لشروطه وأركانه، فكيف يسع فقيه أن يقول عن هذاالزواج: إنه حرام “.

والدكتور وهبة الزحيلي قال بالإباحة مع الكراهة، وبين رأيه قائلاً: ” هذا الزواج غير مرغوب فيه شرعاً، لأنه

يفتقر إلى تحديد مقاصد الشريعة في الزواج من السكن النفسي، والإشراف على الأهل والأولاد، ورعاية الأسرة بنحو أكمل وتربية أحكم.

أ- ويستدل على إباحته قائلاً: “إن إعفاف المرأة مطلب فطري واجتماعي وإنساني، فإذا أمكن لرجل أن يسهم في ذلك

كان مقصده مشروعاً وعمله مأجوراً مبروراً “.

ب- ويقول أيضاً: ” الأصل في العقود الشرعية ومنها الزواج هو الإباحة، فكل عقد استوفى أركانه وشرائطه الشرعية

كان صحيحاً ومباحاً، ما لم يتخذ جسراً أو ذريعة إلى الحرام كنكاح التحليل، والزواج المؤقت، وزواج المتعة، وليس في زواج المسيار قصد حرام “.

رابط الموضوع:

https://www.alukah.net/sharia/0/75315/#ixzz5sZEl1HZD

إذن لماذا زواج المتعة حرام رغم تحليله من الله وزواج المسيار والعرفي خلال رغم عدم وجود نص قراني أو حديث

نبوي بصحته؟

للاسف بما أن عمر بن الخطاب حرم زواج المتعة لذلك يعتبر نص مقدس لدى السنة ويكذبون وينسبون أحاديث على لسان

النبي محمد ص لتبرير تحريم عمر للزواج المؤقت

شدد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، على أن زواج المسيار صحيح إذا اشتمل على شروط وأركان

الزواج، وعلى انتفاء موانعه.

واعتبر المنيع أمس الجمعة أن اللجوء إلى هذا الزواج أو الإعراض عنه “لا علاقة له بالجبن أو الخوف”، بحسب

صحيفة “عكاظ” السعودية.

وأكد على أن زواج المسيار “تصرف شخصي راجع للمتصرف نفسه”، موضحا أن أحكام الزواج كلها ثابتة في المسيار.

وأشار المنيع إلى أن للمرأة الحق في أن تتنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غير ذلك، مشددا أن لها

الحق في العودة إليه، وأن الزوج مخير بعد عودتها لحقها بين طلاقها أو إمساكها، “لكن الزواج صحيح”.

وأضاف: “ما يتعلق بأحكام الزواج كلها ثابتة في زواج المسيار، فإن مات ورثته، ولها الحق في مهرها، وعليها

عدة الوفاة، وأولادهما من هذا الزواج شرعيون”.

وأثارت فتوى عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، عبد الله المنيع، حول زواج المسيار هذا جدلا واسعا على مواقع

التواصل الاجتماعي.

المصدر: عكاظ

الاستمناء حلال وادخال الذكر في البطيخة جائز عند اهل السنه والجماعه

11-01-2007, 04:57 AM

ـ الاستمناء حلال وادخال المرأة شيء في فرجها حلال:

وفي مصنّف عبد الرزّاق7: 391، قال: «أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن مجاهد، قال:

كان من مضى يأمرون شبّانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئاً. قلنا لعبد الرزّاق: ما تدخل شيئاً؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا».

وقال ابن حزم في المحلّى 11: 393: «وأباحه – يعني الاستمناء -قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد

الرزّاق نا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن أبي بكر، عن رجل، عن ابن عبّاس أنّه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبّه حتّى ينزل الماء…. عن ابن عمر أنّه قال إنّما هو عصب تدلّكه، وبه إلى قتادة، عن العلاء بن زياد، عن أبيه أنّهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء

يعبث الرجل بذكره يدلكه حتّى ينزل، قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتّى ينزل، قال: كانوا يفعلون في المغازي، وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء، قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء، وعن مجاهد، قال: كان من مضى يأمرون شبّابهم بالاستمناء يستعفون بذلك.

قال عبد الرزّاق: وذكره معمّر عن أيوب السختياني أو غيره، عن مجاهد عن الحسن أنّه كان لا يرى بأساً بالاستمناء. وعن عمرو ابن دينار: ما أرى بالاستمناء بأساً. قال أبو محمّد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عبّاس وابن عمر في كلا القولين مغمورة، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء،

والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمّن أدركوا، وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلاّ عن الصحابة رضي الله عنهم».

ـ الاكرنبج جائز وادخال الذكر في البطيخة جائز:

في بدائع الفوائد لابن قيّم الجوزيّة 905:4 «وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدّت غلمتها فقال بعض أصحابنا:

يجوز لها اتخاذ الاكرنبج، وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار».

وقال أيضاً: «وإن قور بطيخة أوعجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل,

قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده، وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالباً لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه أطعم, وهذا لفظ منّا حكاه عنه في المغنى ثمّ قال: أباح له الفطر لأنّه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه، وأوجب الإطعام بدلاً

من الصيام, وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء، فإن رجا ذلك فلا فدية عليه, والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله (فمن كان منكم مريضاً) الآية وإنّما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء, فإن أطعم مع يأسه ثمّ قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه؛ لأنّ

ذمّته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء؛ لأنّ الإطعام بدل إياس وقد تبيّنا ذهابه فأشبه المعتدّة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها

زواج الفريند للشيخ الوهابي الزنداني

حكم زواج فريند أو الزواج الميسر:

بعد أن تناقلت وسائل النشر الالكتروني وغيرها فتوى الشيخ عبد المجيد الزنداني بجواز هذا الزواج اختلف علماء

العصر اختلافا شديدا حول هذه الفتوى، وعارضه بعضهم بشدة لدرجة التهكم والتجهيل وغيرها مما دعا شيخي الشيخ عبد المجيد الزنداني إلى أن يصدر بيانا يبين فيه وجهة نظره وفي هذه النقطة استعرض للقولين ووجهات نظرهم.

القول الأول صحة هذا النكاح، ودلل بما يلي:

1- توافر كل أركان وشروط عقد النكاح والذي يعني صحة هذا العقد بإجماع أهل العلم.

2- من حق المرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت والنفقة، والمأوى كما سبق بيانه.

3- فيها علاج مشكلة كبيرة وهي: تجاوز تكاليف الزواج قدرة الشباب والفتيات، والذي أدى في نهاية المطاف إلى

بروز ظاهرة العنوسة مع ما تحمله من مفاسد جمة، يقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف السابق: إن الفكرة التي دعا إليها الزنداني هي الحل الأمثل لاختفاء الرقم الأخير من الملايين التسعة الذين بلغوا سن الثلاثين، ولم يتزوجوا بعد في مصر وحدها،

فضلا عن قوائم شبيهة من الشباب والفتيات الذين فاتهم القطار في جميع الدول العربية والإسلامية بسبب البطالة وارتفاع تكاليف الزواج وفشل الشباب في توفير بيت الزوجية.(10) المصدر زواج فريند موقع اسلام اون لاين

4- أنه يحقق مقصد من مقاصد النكاح وهو (العفة).

القول الثاني: فقد شن حملة شعواء على القول الأول ورفض الفتوى جملة وتفصيلا واستند إلى ما يلي:

1- ومن مقاصد الزواج الأساسية السكن والمودة بين الزوجين، فإذا لم تتحقق هذه المقاصد فقد الزواج قيمته الأساسية،

وأصبح مجرد شهوة يتساوى فيها الإنسان والحيوان.

2- ويؤدي إلى الإفساد وخلط الأنساب. ومخالفة الشرع وارتكاب الفواحش وكثير من الجرائم والمفاسد الاجتماعية

والأخلاقية.

3- تشبهه بنكاح المتعة الذي نهى عنه الرسول نهيا قطعيا، حيث المقصود الأصلي منها هو مجرد قضاء الوطر دون

الاستمرار في السكنى والمودة والرحمة.

وعقد الزواج الأصل فيه الاستمرارية والاستقرار، ولذلك،فإن كل عقد مقيد بمدة معينة، هو عقد باطل، والعقد الصحيح

مطلوب فيه تحقيق الآثار الشرعية المترتبة عليه في الحال، فلا يوجد في الإسلام زواج موقوف،ولكن زواج نافذ وجائز مستمر.(11) زواج الفريند موقع إسلام أون لاين .

في أفغانستان بلد سني يوجد ظاهرة رقص الغلمان وممارسة الجنس معهم هل نتهم كل السنة بفعل ذلك؟ مثل مافعلها

هذا النتن علي كاشي عندما اتهم الشيعة بعمل الموبقات وفي انتشار المخدرات والزنا ……الخ

نقلا عن صفحة thenewhumanitarian.org

لا يزال الاستغلال الجنسي للغلمان، لاسيما ممارسة “الباشا بازي” (تعني حرفياً لعب الغلمان) التي يتم فيها

“امتلاك” الصبية لأغراض الرقص والجنس، أحد أكثر الانتهاكات سرية في أفغانستان.

والباشا بازي عرف قديم حظرته حركة طالبان عندما كانت في السلطة، ولكنه يعاود الظهور الآن. وقالت ثريا سوبهرانغ،

مفوضة حقوق الطفل في اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان (AIHRC)، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن “ممارسة الباشا بازي كانت تتم من قبل في بعض المناطق الخاصة، ولكنها الآن موجودة في كل مكان، وتحدث في [إقليم] تخار وبقية المناطق الشمالية”.

وأضافت أنه “عندما لا تكون لديك حكومة مركزية قوية أو سيادة قانون، فإن ثقافة الإفلات من العقاب تنتشر ولا

يتم تنفيذ القوانين، وتحدث أشياء كثيرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن نفوذ أمراء الحرب والتجار الأثرياء والجماعات المسلحة غير المشروعة يدعم الطلب على

الباشا بازي، في حين يؤدي الفقر والعدد الهائل من الأطفال النازحين إلى زيادة المعروض من الصبية المعرضين للاستغلال. ويتم إطلاق سراح الأولاد عند بلوغهم 18 سنة تقريباً، ولكن مستقبلهم يصبح في كثير من الأحيان قاتماً.

وعادة ما يتم إغواء الصبيان أو اختطافهم وهم لا يزالون أطفالاً ويحتجزون كملكية خاصة من قبل “مالك”. وينكر

العديد من “الملاك” بشدة أنهم يعتدون جنسياً على الغلمان، ولكن بعد أداء الرقص، يمكن أن يتعرض الغلمان في نهاية الأمسية للاعتداء الجنسي من قبل مجموعة من الرجال.

من جانبه، قال قائد سابق في التحالف الشمالي الذي كان معارضاً لحكومة طالبان، لم يرغب في الكشف عن هويته،

في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه كان يمتلك صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً منذ عامين. وأضاف أنه لم يكن يعطي الغلام راتباً ولكنه كان يدفع كل نفقاته، التي تتراوح بين 300 و400 دولار في الشهر. وأوضح أن “هناك نوعان من الغلمان: أولئك الذين يمكنهم الرقص

بشكل جيد ويتم الاحتفاظ بهم للترفيه، وأولئك الذين لا يمكنهم الرقص ولذلك يتم الاحتفاظ بهم لأغراض جنسية فقط. كنت أحتفظ بفتاي لممارسة الجنس معه فقط”.

ويقول ناشطون أنهم يصادفون حالات الاستغلال مراراً وتكراراً، ولكن قليلاً ما يتمتع الجناة بالوعي بحقوق الطفل،

أو يدركون أنهم يشاركون في الإكراه والعنف الجنسي.

وتتوافر في شوارع كابول أو عبر موقع يوتيوب أقراص فيديو رقمية (DVD) تظهر الغلمان الصغار يرتدون زي النساء

ويرقصون في حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى.

صحيفة القدس العربي نشرت هذا الخبر

تونس ـ ا ف ب: اعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) الخميس ان فتيات تونسيات سافرن الى سورية

تحت مسمى ‘جهاد النكاح’ عدن إلى تونس حوامل من اجانب يقاتلون الجيش النظامي السوري بدون تحديد عددهن.

وقال الوزير خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة ‘يتداول عليهن

(جنسيا) عشرون وثلاثون ومئة (مقاتل)، ويرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي’.

وأضاف ان وزارة الداخلية منعت منذ آذار (مارس) الماضي ستة الاف تونسي من السفر الى سورية واعتقلت 86 شخصا

كونوا ‘شبكات’ لارسال الشبان التونسيين الى سورية بهدف ‘الجهاد’.

وتابع ‘فوجئنا بمنظمات حقوقية (تونسية) تحتج على منع (وزارة الداخلية) تسفير’ مقاتلين الى سورية.

ومنعت وزارة الداخلية شبابا من الجنسين دون 35 عاما من السفر خارج البلاد بعدما اشتبهت في انهم سيتوجهون

الى سورية.

وقال ‘شبابنا يوضع في الصفوف الامامية (في الحرب في سورية) ويعلمونهم السرقة ومداهمة القرى’ السورية.

وفي 19 نيسان (ابريل) 2013 اعلن الشيخ عثمان بطيخ وكان وقتئذ مفتي الجمهورية التونسية ان 16 فتاة تونسية

‘تم التغرير بهن وإرسالهن’ الى سورية من أجل ‘جهاد النكاح’.

وقال بطيخ الذي اقيل من مهامه بعد مدة وجيزة من هذه التصريحات، ان ما يسمى جهاد النكاح هو ‘بغاء’ و’فساد

أخلاقي’ وأن ‘الاصل في الاشياء أن البنت التونسية واعية عفيفة تحافظ على شرفها وتجاهد النفس لكسب العلم والمعرفة’.

وذكرت وسائل اعلام تونسية مؤخرا ان ‘مئات’ من التونسيات سافرن الى سورية من أجل ‘جهاد النكاح’ وان كثيرات

منهم حملن من مقاتلي ‘جبهة النصرة’.

ونسبت فتوى ‘جهاد النكاح’ الى الداعية السعودي محمد العريفي الذي نفى ان يكون اصدرها.

واكد العريفي في احدى خطبه الدينية ان ما نسب اليه حول جهاد النكاح ‘كلام باطل لا يقوله عاقل’.

وفي 28 آب (أغسطس) الماضي اعلن مصطفى بن عمر المدير العام لجهاز الامن العمومي في تونس تفكيك خلية لـ’جهاد

النكاح’ في جبل الشعانبي (وسط غرب) الذي يتحصن فيه مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وقال بن عمر في مؤتمر صحافي ان جماعة أنصار الشريعة التي صنفتها تونس ‘تنظيما ارهابيا’ قامت بـ’انتداب العنصر

النسائي بالتركيز خاصة على القاصرات المنقبات على غرار الخلية التي تم تفكيكها في التاسع من آب (أغسطس) الحالي والتي تتزعمها فتاة من مواليد 1996′.

وأضاف ان هذه الفتاة التي اعتقلتها الشرطة ‘أقرت’ عند التحقيق معها بانها ‘تتعمد استقطاب الفتيات لمرافقتها

إلى جبل الشعانبي لمناصرة عناصر التنظيم (المسلح) في إطار ما يعرف بـ’جهاد النكاح’.

صفحة الجمهوريين المغاربة ذكرت ارقام صادمة بعدد الدعارة

https://m.facebook.com/RepublicainsMarocainsM.R.M/posts/557968391001138/

موقع مضرس ينشر حقائق صادمة من موقع طنجة من خلال الكاتب المغربي محمد سليمان

https://www.maghress.com/tinjah/3457

واليكم نص مقال محمد سليمان

الدعارة في المغرب : بائعات الهوى من شتى الأصناف

محمد سليمانينشر في شبكة طنجة الإخبارية يوم 06 – 06 – 2009

ما أن يرخي الليل سدوله حتى تبدأ حركة غير عادية على طول الشوارع المؤدية والآتية من الأحياء الجامعية وتثيرك

سيارات آخر طراز تجوب المكان ذهابا وجيئة بحثا عن شيء مفقود.دعارة حاملات الشواهد العليا…

فتتراى لك طالبات مثنى مثنى أو ثلاث أو رباع ، تحسبهن للوهلة الأولى أنهن خرجن من اقاماتهن للشم الهواء والترويح

عن النفس والابتعاد ولو للحظة عن روتين الجامعة وضغط العمل لكن هيهات هيهات لو كان القصد ذاك… منهن من تبدأ في ضرب المواعيد وتبادل أرقام الهاتف غير آبهات بنضرات زملائهن على رصيف تلك الشوارع التي اتخد لها مرتادوها أسامي جديدة توحي بالحركة الدؤوبة التي تسري فيها

ك ” شارع الحب” شارع ” شوفوني” شارع “جوج جوج”… ومنهن من تقف أمام المرآة لساعات طوال واضعة ما تضنه يناسبها من الماكياج وتختار أجود ما تملك من الثياب مبرزة مفاتنها للعيان بعد ان تغادر محل سكناها إلى الشوارع المعروفة بتبادل الغمز واللمز لعل فريسة تسقط في الشباك

لينعم الجمع بليلة حمراء يكون افتتاحها في علبة ليلية أو حانة على نشوة كؤؤس الخمر و تبادل القبل يليها الختم في شقة مفروشة بعد أن تلتف الساق بالساق ، كل ذلك مقابل مبلغ قد يصل إلى 500 درهم وقد يتضاعف أضعاف ذلك إذا كان الزبون من أثرياء بلاد النفط والغاز.

أحيانا تبتدئ الليالي الصاخبة في شقق معدة سلفا لذلك أبطالها رجال اعمل وموظفون واطر بشركات مع طالبات أرسلن

للتحصيل والمثابرة فصرن وقودا لتجارة بخيسة فقط من اجل دراهم معدودة أو عشاء فاخر في احد المطاعم الكبرى أو من اجل متعة ولذة عابرة فتستمر السهرة إلى وقت متأخر من الليل على نغمات إيقاعات موسيقية صاخبة وكؤؤس خمر ممزوجة بقبل وقهقهات وتنتهي على أريكة فصولها المتعة

الجسدية والارتماء في الأحضان…

من الطالبات من تقبل على الدعارة من اجل المتعة ومنهن من تبتغي المال وراء كل ممارسة جنسية مدعيات أن المنحة

الدراسية غير كافية لتغطية كل الحاجيات من ملبس ومأكل واقتناء مراجع دراسية ومنهن من وقعت فريسة لشبكات الدعارة المنظمة التي تتخذ من الجامعات فضاء لنشاطاتها فصارت رقما لا يمكن الاستغناء بعد أن وجدت نفسها داخل محيط لا يتكلم إلا عن الجنس تقول رشيدة الطالبة في السنة

الثالثة جامعي ” ما غديش نصيفط بنتي تقرا فالجامعة حيت داكشي اللي كايديرو لبنات ما كايتصورش”في اشارة منها إلى الممارسات المشينة التي تقبل عليها الطالبات بلا تردد أمام عدة إغراءات والتي لا تتناسب مع فتاة ستحصل على شهادة عليا وستصبح ذات شأن في مجتمع قد يكون أبنائها

من رعاياه.

دعارة سيدات المجتمع…

زوجات المسؤلون والموظفون السامون ليسوا بمنئ عن تعاطي الدعارة ، فهن من اشد ممارسيها ومحبيها في أجواء خاصة

تشكل طقسا لهذه الظاهرة، فمنهن من تسعى إلى تنظيم سهرات خاصة تظم سيدات علية القوم مع شباب يستقدم خصيصا لتلبية رغبات هؤلاء النسوة، فإذا كانت بعض الطالبات يمارسن الدعارة بهدف الحصول على المال فان زوجات ” الهاي كلاص” يمارسنها وينفقن على أخلائهن أموالا باهظة ويمطروهن

بهدايا قيمة حيت غالبا ما يكون هؤلاء الشباب من الطبقات الفقيرة أو المحدودة الدخل وأحيانا يتم اللقاء في فنادق رفيعة المستوى أو داخل شقق تكتريها السيدة خصيصا لهذه الغاية.

تعتبر نساء علية القوم أن إقدامهن على اتخاذ شريك ثاني يعود إلى أسباب منها جفاء المعاشرة مع أزواجهم أو

الغياب المتكرر عن بيت الزوجية أو الممارسة والجنس السريع وهو أمر غير مرغوب فيه ومكروه لدى النساء لأنه لا يلبي لهن رغبتهن ولا يوصلهن إلى الرعشة الكبرى كما يقال.

الوسيطة ماسكة الخيوط

بحكم العادات الاجتماعية التي تتحكم في العلاقات الإنسانية المبنية على التستر وعدم إشهار الميولات الجنسية

كان لا زاما أن تولد مهنة الوسيطة. مهمتها تسخير الفتيات والنساء وتسهل عمليات الممارسة الجنسية لأنها تمتلك خيوط وخبايا الدعارة فهي غالبا ما تكون سيدة لها باع طويل في هذا المجال حيت تمتلك شقة أو منزلا بداخله عدد من العاهرات شبه عاريات تنتظر زبونا يدق بابها في

آخر الزقاق المظلم ليختار من تثير رغبته وتناسب جيبه.

الوسيطة الآن أكثر حرفية وتبحث عن فتيات لم يسبق لهن أن مارسن الدعارة حيث تنصب شباكها أمام المؤسسات التعليمية

والملاهي الليلية و الفضاءات العامة لاستدراج الفتيات وإغرائهن.

في الآونة الأخيرة صارت الوسيطة بعد تضييق الخناق على الدعارة في عدد من المدن تعمد إلى تغيير نمط الحرفة

ككراء شقق ومنازل لزبناء همهم البحث عن اللذة بعد أن تكون صاحبة الشقة أو المنزل على تواصل مع عدد من المومسات ، حيث تبادر الزبون إن كانت له رغبة في المكوث رفقة فتاة أو سيدة، فهي تمتلك أجندة تتضمن أرقامهن الهاتفية لأنها في النهاية ستحصل على نصيبها من الكعكة. وخوفا

من انفضاح أمرهن تعمد عدة متزوجات إلى دخول عالم الدعارة عن طريق الوسيطة او القوادة.

حتى الأطفال لم يسلموا…

لم يعد الاستغلال الجنسي ضد الأطفال من الطابوهات المسكوت عنها بحكم أن الظاهرة اتخذت أبعادا خطيرة وتفاقمت

بشكل مضطرد في السنوات الأخيرة بعد الصيحات المتعالية والمتتالية لجمعية ” ما تقيش ولدي” التي نصبت نفسها مدافعا عن براءة الأطفال . الظاهرة لم تعد مقتصرة على الجاني المحلي بل تعدته إلى ابعد من ذلك بعد حلول مستهلكين أجانب إلى المغرب همهم الوحيد إشباع نزواتهم وممارسة

شذوذهم على حساب أطفال قاصرين كالفرنسي هيرفي الذي اعتقل وبحاسوبه 170الف صورة بورنوغرافية لأطفال مغاربة ملتقطة في أوضاع خليعة و 140 ألف فيديو تسجيلي.

استدراج الأطفال للجنس يعد صيدا سهلا بحكم صغر السن وقابلية الأطفال للإغراءات المادية حيت لا تتجاوز تعريفة

ممارسة الجنس على الأطفال 200 درهم .

و يكون هذا الاستغلال أكثر مرارة وإيلاما عندما يتعلق بالأقارب أو احد أفراد العائلة وغير مقبول عندما يعمد

الأب إلى ممارسة ساديته على أبنائه أو تكون المدرسة هي الفضاء الذي يتم فيه اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا من طرف الأطر الإدارية أو المدرسون أو الأعوان.

ظاهرة اغتصاب الأطفال وسلب براءتهم عرفت تطورا ملحوظا وللحد من هذه الآفة يتوجب على المشرع سن ترسانة قانونية

صارمة وزجرية للجم هذه الظاهرة

أرقام مهولة تدعو للوقوف أمام الظاهرة…

% 13 من المومسات لا زلن عازبات عذراوات مارسن الجنس لأول مرة بين سني التاسعة والخامسة عشرة

% 60 مارسن الجنس أو تعرضن لعملية جنسية بين السادسة والخامسة عشرة

% 32 من العاملات في ميدان الدعارة مطلقات

% 40 متزوجات يمارسن الدعارة مقابل المال

% 43 من العاملات في هذا الميدان لا تستخدمن الواقيات الجنسية

% 31 من الممارسات لم تدخلن المدرسة قط

% 21 من الممارسات دخلن الجامعات ومنهن من حصل على شواهد عليا

% 61 من الشكاوي التي تلقاها مرصد حقوق الطفل تتعلق باعتداءات جنسية

% 47 شكاوي تتعلق باعتداءات ضد الذكور

% 53 شكاوي تتعلق باعتداءات ضد الإناث

مكتب النقابة الوطنية للصحافة الالكترونية

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خيوط مافيا «تصدير» المغربيات للدعارة إلى الخليج

دعارة فنانات مغربيات بالخليج

شاهر الحديد* : 22 ألف فتاة يشتغلن في الأردن مقابل المأكل والمشرب

مرحبا! يبدو أنك وصلت إلى هنا عن طريق Google. هل تعلمـ(ين) أن مغرس ليس جريدة إلكترونية، بل هو محرك بحث

عن الأخبار؟ تفاصيل أكثر عن مغرس موجودة هنا.

الدعارة في الخليج.. الخطر القادم من الشرق!

أمينة زوجي نشر في التجديد يوم 04 – 03 – 2009

22 ألف مغربية يعملن في ملاهي الأردن مقابل المأكل والشرب فقط، وأكثر من 6 آلاف مغربية في سوريا يحملن صفة

فنانة، ومئات المغربيات في دول الخليج يعملن في أقذر مهنة في التاريخ. في السنة الماضية تم اكتشاف شبكة جديدة لتهريب المغربيات نحو دول الخليج من أجل ممارسة الدعارة، منتحلات صفة حلاقة شعر، أو مربية، أو فنانة. وأيضا قامت الشرطة المغربية بخطوة غير مسبوقة، عندما منعت

شرطة المطار الدولي في مدينة الدار البيضاء 26 مغربية تتوفرن على عقود عمل تحمل صفة فنانة، من مغادرة البلاد. وكانت وجهتهن بين تونس ولبنان، ليتم إطلاق سراحهن بعد التحقيق معهن، والسماح لهن بمغادرة أرض الوطن، بدعوى عدم كفاية الأدلة لمتابعتهن قضائيا أو منعهن من السفر.

هذه الخطوة أعادت الحديث عن سفر المغربيات للعمل في الخارج، وخاصة في دول المشرق العربي، ودور الحكومة المغربية في حماية النساء المغربيات، وكذا حماية سمعة هذا الوطن وسمعة مواطنيه التي مرغتها حفنة من العاهرات بالتراب. التجديد فتحت هذا الملف، وتساءلت عن الأسباب

التي تدفع المغربيات للبحث عن العمل في الخارج؟ وظروف عملهن؟ وهل يوفر المغرب آليات لحماية المغربيات من شبكات الاتجار بالبشر؟ ولماذا هذه الصورة النمطية اتجاه المرأة المغربية؟ لقراءة الملف اضغط هنا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. نشر ايضا بموقع مارس

موقع تونس في شبكات الرقيق الأبيض والدعارة في تركيا وبلدان الخليج

نشرت صحف خليجية خبر دخول كاميرا سرية تخترق اشهر

اماكن الدعارة المرخصة في تونس

https://ksa-press.com/world-news/284118/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%E2%80%8E

الخليج برس

الخليج برس :

قليل من زوار تونس يجهل وجود ظاهرة ما يسمّى بـ“البغاء العلني“، تحت أعين الحكومة، بل وتمتعها بالترخيص القانوني،

كمهنة معترف بها رسميًا، وتملك ممارساتها بطاقات تعرف بهنّ.

ويعتبر نهج زرقون، الواقع بما تسمّى بـ“المدينة العربي“، في العاصمة التونسية، أحد أهم الأماكن التي يمارس

فيها ”البغاء العلني“ في تونس، ففي هذا الشارع يقع ماخور يحمل للمفارقة، اسم ولي صالح، و قد ظلّ هذا الماخور منذ ثمانينيات القرن الماضي، مكانًا خاضعًا لمراقبة وإشراف وزارة الصحة التونسية.

وتم تصوير لقطات بكاميرا خفية في بعض ”بيوت المتعة“، كما استطلع آراء الشارع حول هذه المسألة، التي انقسم

حولها بين رافض للموضوع بشدة، ومن يعتبره حرية شخصية

فضيحة توريد مائة فتاة لممارسة الجنس الجماعي مع خليجيين تهز المجتمع المغربي

جنس دعارة

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أسدلت السلطات القضائية في المغرب، الستار على أكبر قضية للدعارة هزت المجتمع المغربي، استغلت فيها 100 فتاة

مغربية لممارسة الجنس الجماعي مع خليجيين، في “فيللات” خاصة والتي عرفت بـ”الدعارة الراقية”.

بطل الفضيحة رجل في العقد الخامس من العمر، اعترف بأنه يتزعم شبكة للدعارة الراقية تستغل أكثر من 100 فتاة

مغربية وتقديمهن لسياح خليجيين، وعاقبته المحكمة بـ 10 أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألف درهم، بعد أن قرّرت إدانته بجنح تتعلق بـ “الوساطة في الدعارة، وتحصيل مبالغ من نشاط مخالف للقانون” وفقا لما نقله موقع “أشكاين” المغربي

ونقل الموقع عن مصادره أن التحقيقات الأمنية كشفت عن رسائل نصية وصوتية تم العثور عليها في هاتف المعني بالأمر

تبادلها مع فتيات كن تستجديه من أجل إشراكهن في إحدى السهرات الماجنة التي ينظمها لزبنائه الخليجيين، كحالة “سكينة” التي وجهت إليه رسالة صوتية تقول له فيها باللغة المغربية المحلية:” دير فيا الأجر فهاذ العواشر.. دبّر ليا فشي بلان.. إلا نقصاك شي بنت دخلني فبلاصتها..

تفكرني”، وفتاة أخرى أرسلت له، بتاريخ 19 أبريل المنصرم، صورها وهي ترتدي ملابس تظهر مفاتنها، قبل أن توجه إليه رسالة صوتية قالت فيها: “صباح الخير عزيزي.. كَلتي ليا عيطي عليا باش إلى كانت شي حاجة تكَولها ليا.. يا اله أسيدي كنت كتكَول ليا غليظة هاني ضعافيت”.

واعترف المتهم أنه كان بحوزته ألبوم يحتوي على صور الفتيات ليعرضهن على زبنائه، الذين ينقل إليهم حوالي 10

فتيات في كل رحلة يكدسهن داخل سيارته باتجاه فيلات معدة للدعارة الراقية، وهناك تجري عمليات الانتقاء، أو ما يُعرف في أوساط الدعارة الراقية بـ “العزلة”، حيث يختار كل زبون فتاة أو أكثر لممارسة الجنس والسهر معهن، فيما تُستبعد اللائي لم يتم اختيارهن، ويُطلب منهن

مغادرة مكان السمر، بعد أن يتقاضى بين 200 و400 درهم عن كل فتاة مستبعدة، وهو المبلغ الذي لا يسلمها منه سوى 100 درهم، معترفا بأنه كان يمارس ضغوطا رهيبة على الفتيات العاملات معه لمنعهن من الاشتغال مع قواد آخر، وهي الضغوط التي قال إنها تصل إلى التعنيف والاغتصاب.

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة سيارة المتهم وهاتفيه النقالين ومبلغ مالي كان بحوزته لحظة توقيفه لصالح الخزينة

العامة، وإتلاف المخدرات المحجوزة لديه.

Arabnn.net.

نضع للرفيق البعثي الوهابي تقرير لثلاثة عواصم إسلامية تبيح ممارسة الدعارة

نقلا عن موقع الرسالة تاريخ النشر ٢٥ كانون أول عام ٢٠١٨

الرسالة

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الرئيسية تقارير ومتابعات

6 مُدن تبيح الدعارة بينهم 3 في الشرق الأوسط الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 | 00:48 منذ 6 شهر تجارة الجنس في

العالم

تجارة الجنس في العالم

كتبت : إسلام مصطفى

تجارة الدعارة، عبارة لها وقع ثقيل على الآذان، لاسيما أذان مواطني دول الشرق الأوسط،

المدينة الحمراء “مراكش”

دول العالم العربي بالمنطقة، أبت ألا يسجل اسمها ضمن القائمة التي ترصد المدن المشتهرة بتجارة الجنس، وحدد

تقرير لـ”تحالف ضد الاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب”، بتاريخ يوليو 2017، المدن المغربية التي تشهد إقبال على السياحة الجنسية، وكان لمدينة مراكش ونواحيها نصيب الأسد، تلاها مُدن “أكادير” ونواحيها، وطنجة وتطوان والصويرة ونواحيهم.

وما بين عامي 2004 و2007، حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أن مدينة مراكش المُلقبة بـ”المدينة الحمراء”،

تُشكل مرتعًا للسياحة الجنسية، ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “شوك” الفرنسية منتصف 2010، فمدينة مراكش المغربية تتجه لتتربع على عرش السياحة الجنسية العالمي، بدلًا من تايلاند، بعدما تضاعف عدد العاهرات إلى 20 ألف، والذي من شأنه استقطاب نحو مليوني سائح سنويًا.

أسطنبول ترخص الدعارة

مدينة إسطنبول التركية واحدة من المُدن المشهورة بتجارة الجنس، ووفقًا لتقرير نشرته بموقع أحوال تركية” التركي،

بعنوان “الدعارة في تركيا.. قصة المسكوت عنه”، بتاريخ، يناير 2018، فتجارة الجنس في تركيا تدر 4 مليارات دولار سنويًا، وبحسب التقرير فمدينة أسطنبول تتربع على عرش السياحة الجنسية بتركيا، لاسيما مع انتشار بائعات الهوى بالمدينة وفي ساحة تقسيم بشكل خاص.

وفي عام 2013 دشنت تركيا نقابة للعاملين بالجنس باسم “الشمسية الحمراء”، لحماية حقوق العاملين بتجارة الجنس،

بعدما تطلع هؤلاء مُنذ 2008 إلى تدشينها، كما أسند إلى النقابة الدفاع عن المتحولين جنسيًا.

“باتايا” مدينة الخطيئة”

ومن أسطنبول إلى عاصمة البغاء في العالم، مدينة “باتايا” التايلاندية، المُلقبة بمدينة الخطيئة، وتعتبر تجارة

الجنس بتايلاند، أكبر مصدر للربح، وتشير الإحصاءات وفقًا لتقرير للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2014، وصل عدد العاملات بالدعارة في تايلاند 120 ألفًا، ويبلغ الحد الأدنى للأجر اليومي في هذه التجارة 305 بات؛ ما يُعادل حوالي 9 دولار، برغم عدم وجود إحصائيات

رسمية عن حجم قطاع سياحة الجنس بتايلاند، إلا أن الإحصاءات العالمية تُشير إلى إقبال 35 مليون سائح على تايلاند خلال عام 2017.

وقصة تجارة الجنس بـ”مدينة الخطيئة” بدأت مع تحولها إلى عاصمة للجنود الأمريكيين خلال فترة راحتهم أثناء

حرب فيتنام، كما أن هناك عدة مُدن بتايلاند ينتشر فيها الدعارة على رأسها بانكوك.

“جافا” جبل الجنس

ومن “مدينة الخطيئة” إلى إندونيسيا، بالتحديد جزيرة “جافا” وبشكل خاص على قمة أحد جبالها، المُلقب بـ”جبل

الجنس”، وفقًا لتقرير منشور بجريدة “ديلي ميل” البريطانية نوفمبر 2014، عن تجربة عاشها مصور قناة SBS” ، التي شهدت على تفشي تجارة الجنس هناك.

قصة “جبل الجنس” مرتبطة بأسطورة تقول أن ممارسة الجنس أعلى الجبل 7 مرات متتالية كل 35 يوميًا، تجلب الحظ

والسعادة والثروة، ووفقًا لتقرير “ديلي ميل” فالمسلمون يتوافدون على “جبل الجنس” لممارسة الجنس مع الغرباء، باعتباره طقس ديني، تخليدًا لأسطورة الأمير الإندونيسي الذي اختار الجبل لممارسة الجنس مع زوجة أبيه، واللذان قُتلا هناك قبل القيام بفعلتهما، ولذلك يزور الوافدين

إلى الجبل الأسود، يتبركون بالأمير وزوجة أبيه عقب ممارسة الجنس هناك.

لم تكن جزيرة “جافا” وحدها داخل إندونيسيا تتفشى فيها تجارة الجنس، فمدينة “سورابايا” أحد أشهر مُدن البغاء

هناك، لدرجة اندلاع مظاهرات ضد الحكومة في يونيو 2014 بعد قرار بإغلاق حي البغاء الشهير “دوللي”.

“كوالالمبور” تتفوق على “باتايا”

وحصدت العاصمة الماليزية “كوالالمبور” لقب الوجهة العالمية الأولى لسياحة الجنس الرخيص، لتتفوق على مدينة

“باتايا” التايلندية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “دي فيت” الألمانية، يونيو 2016، لاسيما وأنه متاح زيارة صالونات التدليك المصحوب بالجنس.

بلغ قيمة عائدات سياحة الجنس بماليزيا حوالي 854 مليون يورو، وفقًا لبحث نشره موقع “هوفاسكوب غلوبال بلاك

ماركت أنفورميشن”، المتخصص في بحوث الأسواق السوداء بالعالم، وبحسب “دي فيت” هناك 52 بائعة هوى لكل عشرة آلاف نسمة في ماليزيا، مقابل 45 في تايلاند.

ايضا نشرة صحيفة الشروق مشاكل اطفال المسيار في دولة عربية مهمة

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-%D9%85/

أطفال الزواج العرفي في مصر

٤٠٠ الف حالة زواج عرفي سنويا في مصر

كتب الكاتب المصري المعروف أحمد حافظ المقال التالي

حكم الاعتراف بأطفال الزواج العرفي يثير جدلا في مصر

التاريخ السابع والعشرين من شهر نيسان عام ٢٠١٧

فتح الحكم القضائي الذي اعترف بحقوق الطفل المولود من الزواج العرفي، الباب واسعا للنقاش بين المؤيدين والرافضين

له في مصر. فالفريق الأول وجد فيه طريقة لرد الاعتبار لآلاف الأطفال ممن يعيشون حياة بائسة دون ذنب، بينما نظر إليه الفريق الثاني على أن له آثارا سلبية كبيرة على المجتمع، منها انتشار الزواج العرفي بين الفتيات والشباب، ممن لا يستطيعون تحمل تكاليف الزواج الرسمي.

الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري المصرية قبل أيام قضى بأحقية الزوجة “العرفية” إدراج طفلها في مصلحة

الأحوال المدنية باسم أبيه “المفترض” للحصول على رقم قومي، وإثبات تحقيق الشخصية، بشكل مؤقت لحين إثبات النسب نهائيا في المحاكم المختصة، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل بإحدى المدارس.

استندت المحكمة للدستور المصري والمادة الرابعة من قانون الطفل التي تنص على أن “للطفل الحق في نسبه لوالديه

الشرعيين والتمتع برعايتهما وأن له الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة الوسائل، بالإضافة للتمتع بجميع الخدمات والمميزات التي هي حق من حقوقه على الدولة”.

لكن الغريب أن تنفيذ الشق الخاص من الحكم بضرورة قبول إلحاق الطفل بالمدارس الحكومية غير قابل للتنفيذ، بحسب

محب الرافعي وزير التربية والتعليم الذي قال لـ“العرب” “اللائحة الطلابية تمنع دخول أي طفل مجهول النسب إلى المدرسة، وتنفيذ الحكم بصيغته المؤقتة قد يحتاج إلى تغيير في قوانين ولوائح أساسية، وسيتم دراسة أبعاد الأمر قبل تطبيقه التزاما بحكم القضاء”.

400 ألف حالة زواج عرفي تحدث سنويا في مصر، أغلبها في المناطق الفقيرة

الحكم راعى الحرص على إعلاء مصلحة الطفل الذي لا ذنب له في خطأ والديه كما قال عزت رؤوف المستشار بمحكمة

الأسرة لـ”العرب”، مشيرا إلى أنه يفتح المجال لتصويب أوضاع آلاف الحالات التي أهدرت فيها حقوق الطفل، لا سيما الموجودة في الكثير من المدارس الحكومية والخاصة، وأنه سيحل ما يقرب من 90 بالمئة من مشكلات الأبناء الذين جاؤوا كنتاج لزواج عرفي.

ورفض عزت رؤوف ما يقال عن أن الحكم سيفتح المجال أمام زيادة معدلات الزواج العرفي في مصر، معتبرا أنه انتصر

للطفل وليس للزوجين، والقضاء عندما أقر أحقية إثبات الطفل في المصالح الحكومية لم يشر بأي حال من الأحوال إلى تقنين هذا النوع من الزواج.

وفي دراسة حديثة للمجلس القومي للسكان، فإن 400 ألف حالة زواج عرفي تحدث سنويا في مصر، أغلبها في المناطق

الفقيرة، وأن عدد أطفال هذا النوع من الزواج يبلغ نحو 41 ألف طفل سنويا، بينما يصل عدد قضايا إثبات النسب 14 ألف قضية، لا تزال مطروحة أمام محكمة القضاء الإداري.

محب الرافعي: اللائحة الطلابية تمنع دخول أي طفل مجهول النسب إلى المدرسة وستتم دراسة أبعاد الأمر قبل تطبيقه

علما بأن ما كان يحدث من قبل هو عدم قبول تسجيل اسم الطفل في مصلحة الأحوال المدنية حتى إثبات البنوة مما

يتطلب الانتظار سنوات في المحاكم المختصة، وقد يضيع خلالها على الطفل الالتحاق بالمدارس لعدم وجود شهادة قيد رسمية له، كما يضيع حقه في العلاج والرعاية.

أحمد سعد أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة أبدى تخوفه الشديد من عدم حسم الجدل بشكل كامل

بشأن هذه القضية. وأوضح لـ“العرب” أن إعطاء الحق للأم بتسجيل ابنها باسم الزوج “المفترض” بشكل مؤقت إلى أن تقضي المحكمة المختصة بإثبات النسب، قد يدفع الفتاة إلى أن تنسب الطفل إلى أي رجل تختاره، لتخرج نفسها من مأزق الزواج العرفي.

هذه المخاوف يعارضها أحمد مصيلحي رئيس ائتلاف حقوق الطفل قائلا لـ”العرب” إن هذا الحكم لا يعني الإقرار بالزواج

العرفي، إنما فقط منح الطفل حقا شرعيا كان مسلوبا منه طوال السنوات الماضية، معتبرا أن ذلك انتصارا لكثير من الأطفال الذين كانوا يتعرضون للفظ من المجتمع، الذي تغلب عليه التقاليد والأعراف التي ترفض الزواج، إلا إذا كان بالإشهار.

وأشار مصيلحي إلى أن الحكم كان صريحا ولم يتطرق إلى إقرار الزواج العرفي، بل كان متعلقا بتسجيل الطفل الناتج

عنه بمصلحة الأحوال المدنية، ما يعني أنه حكم خاص بالطفل، وليس بالزواج العرفي عامة.

وأشعل الحكم الجدل حول القضية الشهيرة المثارة في مصر قبل فترة حول رفض الفنان أحمد عز الاعتراف بأبوته لتوأم

تدعي الفنانة “زينة” أنها أنجبتها من زواج عرفي كان يربطها بعز، حيث قال محامي الفنانة في تصريحات صحفية إن حكم محكمة القضاء الإداري يصب في مصلحة موكلته، ويدرسه جيدا تمهيدا لرفع دعوى مماثلة، مؤكدا أن أي سيدة لها نفس الظروف تدخل تحت مفردات وحماية هذا الحكم.

يذكر أن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف كان قد أعلن قبل ستة أعوام موافقته على الزواج العرفي وزواج

المسيار، واعتبر أعضاء المجمع أن أي زواج تتحقق فيه شروط صحته وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل، زواج شرعي بغض النظر عن مسماه.

أقول إلى الكاتب البعثي الوهابي الكذاب الاشر اين انت من كل حالات الرذيلة بعالمنا العربي والإسلامي ، الدعارة

منتشرة، اللواط واغتصاب الأطفال بات سمة بارزة تتميز بها الدول العربية والإسلامية والتي هي سنية، فلماذا تلقي قاذوراتكم على الشيعة وضخمت قضية زواج المتعة الذي له تشريع في القرآن لمعالجة بعض الحالات كحالات الأرامل والمطلقات، ووجود تشريع زواج المتعة وحليته لايعني

ممارسته بشكل خارج ضوابطه التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى، يوجد تشريع زواج المتعة بالفقه الاسلامي ولايوجد هذا الزواج بين الأوساط الشيعية إلا ماندر، فلماذا كل هذا التشنيع والتطبيل يا ايها الكذاب البعثي الوهابي علي الكاش، العالم بات مفتوح والجميع يعلم بحجم

كوارث الدعارة والفساد والاغتصاب بالعالم العربي والإسلامي السني، وهذا لايعني أن جميع الشعوب العربية والإسلامية والعياذ بالله تمتهن مهنة الدعارة، هذه الأمور باتت متفشية بالعالم العربي والإسلامي، انا شخصيا أقيم بالغرب منذ أكثر من 26 عاما لم اشاهد دعارة وتحرش

بالأطفال بالغرب مثل ما رأيت وشاهدت بالوطن العربي، بل القانون الغربي يجرم كل شخص يتحارش بالأطفال دون سن الثمانية عشر ويعاقب عقوبات صارمة، أقول إلى السيء علي الكاش عندكم جهاد النكاح والمناكحة وتوسعة الادبار وزواج العرفي والمسيار والفرند والسياحة وعندكم الكرمبج

في حالة عدم وجود رجل يمكن لنسائكم يا علي الكاش استعمال الكرمبج لكبح الغريزة الجنسية، في الختام اقول إلى علي الكاش انتهى وقت انت تهاجم ونحن علينا أن ندافع عن انفسنا، نعم الان واجبنا ندحض افترائاتكم الرخيصة وايضا نذكر مثالبكم الانحرافات الجنسية المتفشية عندكم

ليطلع المنصفين على ذلك، خسئت أيها البعثي الطائفي الكذاب الاشر في استطاعتي أن انسب ذلك لكل السنة لكن أخلاقنا تمنعنا وديننا الاسلامي يحرم علينا ذلك ولولا تهريجكم وكذبكم لما انا تطرقت لهذه الأمور مطلقا الا لعنة الله على الظالمين.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.