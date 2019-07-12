الدكتور اياد علاوي يلتقي الرئيس سعد الحريري

التدخل الخارجي هو الوباء الذي تسبب بجميع الازمات التي تشهدها المنطقة

التقى رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي في مقر السراي الحكومي في بيروت، دولة رئيس الوزراء اللبناني السيد سعد الحريري .

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خصوصاً في الملف الاقتصادي حيث جرى التاكيد على اهمية تنفيذ التفاهمات والاتفاقات الموقعة بهذا الصدد.

كما استعرض اللقاء مجمل اوضاع المنطقة وما تشهده من احداث وتداعيات، اذ دعا الدكتور علاوي الى رص صفوف قوى ودول الاعتدال في المنطقة .

واوضح سيادته ان التدخل الخارجي هو الوباء الذي تسبب بجميع الازمات التي تشهدها المنطقة، داعياً الى الوقوف بحزم ضد جميع انواع التدخل في شؤون الدول الاخرى .

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

12 تموز 2019