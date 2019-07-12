السليمانية.. اعتقال محتال “فيسبوكي” ادعى انه امرأة وقبض الملايين

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تمكن مفارز مركز شرطة جوارجرا من اعتقال متهم احتال امرأة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وجاء في بيان لاعلام وعلاقات شرطة السليمانية انه بعد قيام امرأة بتسجيل شكوى على شخص ادعى عن طريق “الفيس بوك” انه امرأة وزودها برقم هاتف جوال خاص به وقال له بان هذا الرقم هو لشخص جيد وعرفه لها بهدف الزواج، مبينا ان الشخص هو المتهم نفسه وأخذ منها مبلغ ما بين اربعة الى خمسة ملايين دينار.

واضاف البيان ان مفارز مركز شرطة جوارجرا جمعت معلومات دقيقة وشرعت في التحقيق وتمكنت من العثور على المتهم واعتقاله، مبينا انه تمت مصادرة الهاتف الخاص به والذي كان يشرف به على صفحته في “الفيس بوك”.

واوضح البيان ان المتهم اسمه (ر.ك.م) من مواليد 1992 وهو الان رهن الاعتقال بامر من القاضي وفقا للمادة 2 من قانون اساءة استخدام اجهزة الاتصال، لافتا الى ان مركز شرطة جوارجرا شرعت بفتح ملف للتحقيق معه.

وطالب البيان المواطنين بالحيطة والحذر في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي زعدم الثقة في الصفحات والحسابات المزيفة، مشددا على الجميع ابلاغ الشرطة في حالة حصول اي امر مريب من اجل ان تقوم بنجدتهم وحل مشكلاتهم، حسب تعبير البيان.