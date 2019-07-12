العصائب تنأى بنفسها عن حادث الوقف الشيعي: سنفتح ملفات بأدلة متوفرة

نفت “عصائب أهل الحق”، يوم الخميس، صلتها بحادث الاعتداء على مقر ديوان الوقف الشيعي يوم امس الاربعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة نعيم العبودي في بيان “تناقلت وسائل الإعلام تعرض دار ضيافة الوقف الشيعي إلى اعتداء من قبل مجموعة مسلحة، وأشاعت بعض مواقع التواصل الاجتماعي علاقة هذا الحادث بحركة عصائب أهل الحق”.

واضاف البيان “نرفض أي عملية اعتداء على أي من الممتلكات العامة والخاصة، وكذلك نؤكد اننا جزء من الدولة العراقية ومعنيون بالحفاظ على هيبتها واستقرارها، وكذلك نؤكد على ان محاولات ربط الحركة بأي حادث يحصل في البلد بدون أي دليل هو أسلوب تعودنا عليه وليس بجديد”.

وتابع “ننبه من محاولات خلط الأوراق والتغطية على الفساد الموجود في بعض مؤسسات الدولة، حيث ان كتلة صادقون عزمت على التصدي لملفات الفساد، وتصدت قبل فترة لموضوع الفساد في شركة سومو، وستتصدى لفتح باقي الملفات الأخرى حسب الأولوية والأدلة المتوفرة”.

وزاد البيان “نعرف الضريبة التي ستلاحقنا جراء ذلك والتسقيط الإعلامي الذي سيوجه لنا من ارباب الفساد، ولكننا لن ننثني عن إكمال هذا الطريق”.