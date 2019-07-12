الكشف عن تفاصيل إحباط عملية تهريب سعات إنترنت في الحدود العراقية السورية

كشفت هيأة النزاهة عن إحباط عمليَّة تهريب سعات إنترنت في محافظة نينوى بالمناطق الحدوديَّة بين العراق وسوريا، مُبيِّـنةً ضبط المُتَّـهم والأجهزة التي تتمُّ عبرها عمليَّات التهريب.

دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى أن فريق مديريَّة تحقيق نينوى التابع للهيأة، وبالتعاون مع هيأة الإعلام والاتصالات وجهات إنفاذ القانون بالمحافظة، الذي انتقل إلى ناحية ربيعة، تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ بتهريب سعات إنترنت في المناطق الحدوديَّة بين العراق وسوريا خلافاً للقانون.

وأوضحت أن العمليَّة أسفرت عن ضبط معداتٍ وأجهزة الاستقبال والبثِّ المستخدمة في عمليَّة التهريب، فضلاً عن قطع خطوط التهريب، لافتة إلى أن عمليَّات التهريب تُكلِّفُ الدولة مبالغ ماليةً كبيرةً، فضلاً عمَّا تُحدِثُهُ من سوء الخدمة المُقدَّمة للمواطن وتهرُّب من المراقبة الحكوميَّة للسعات المُهرَّبة.

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه رفقة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه، إضافةً إلى إصدار قرار استقدامٍ بحقِّ مُتهمٍ آخر وفقاً لأحكام المادة 240 من قانون العقوبات.

يُشارُ إلى أن الهيأة سبق أن أعلنت عن تنفيذ عددٍ من عمليَّات الضبط أسفرت عن إحباط عمليَّات تهريب سعات إنترنيت في محافظة نينوى بملايين الدولارات.