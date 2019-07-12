الوقف الشيعي بالعراق يقر باقتحام مسلحين لمقر اقامة رئيسه وينفي الاعتقال

نفى ديوان الوقف الشيعي يوم الخميس الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام عن اعتقال رئيس الديوان علاء الموسوي، مؤكدا تعرض دار ضيافة الاخير الى اعتداء من مجموعة مسلحة.

وقال مدير الاعلام والعلاقات العامة في ديوان الوقف الشيعي علي الربيعي في بيان اليوم، ان الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام والوكالات الإخبارية الالكترونية غير دقيقة وعارية عن الصحة، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الحذر في تغطياتها الإخبارية والتحقق من سلامة ودقة معلوماتها نظرا لمجافاتها الواقع.

واوضح ان رئيس الديوان وعددا من مديري الديوان تعرضوا الى اعتداء اثم من قبل مجموعة مت المسلحين الملثمين على دار الضيافة الحسينية حيث صادرت أسلحة الحماية المكلفين بحماية الدار ورئيس الديوان وفرت منسحبة، وادناه بيان يوضح ملابسات الموضوع:

وتابع الربيعي “نحن هنا اذ نؤكد سلامة الموسوي وانه بخير نؤكد مسؤولية الحكومة والجهات الأمنية عن توفير الأمن لكافة المواطنين والدوائر الحكومية والعاملين فيها من سطوة المجموعات المسلحة السائبة”.