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ايلام تتحدث عن مرور 500 الف زائر ايراني يوميا الى العراق قريبا

اعلن محافظ ايلام الفيلية قاسم سليماني دشتكي، عن استعداد المحافظة لمرور نحو نصف مليون زائر ايراني صوب العتبات الدينية في العراق.
وقال دشتكي، “بعد ازالة تأشيرة الدخول الى العراق -فيزا- نتوقع اقبالاً كبيراً من الزوار الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق بخاصة في المناسبات الخاصة باعداد تتراوح الى 500 الف يومياً”.
واضاف، “امكانات ايلام لا تتناسب مع حجم هذه الزيارات، بخاصة ان المحافظة تشهد يومياً مرور 600 شاحنة نقل بضائع، بعائدات مليار ونصف مليار دولار سنوياً”.
وبين أن نسبة الزوار الايرانيين بشكل عام المارين الى العراق 65% ممن يعبرون الى العتبات من الزوار الايرانيين”.

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