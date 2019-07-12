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برلمان الاقليم يدين قصفا ايرانيا اسفر عن مقتل واصابة اشقاء في كوردستان

ادان برلمان اقليم كوردستان يوم الخميس القصف الايراني الذي استهدف ناحية سيدكان في محافظة اربيل واسفر عن مقتل واصابة ثلاثة اشقاء، مطالبا الاحزاب الكوردستانية المعارضة للنظامين في ايران وتركيا بالكف عن النشاطات العسكرية في الاقليم.

وقال الرئيس المؤقت للبرلمان هيمن هوارمي خلال الجلسة ان “قصفا مدفعيا استهدف منطقة سيدكان واسفر عن استشهاد فتاة واصابة شقيقتها بجروح”.

واضاف انه “ندين اي فعل من المجاميع والاحزاب المسلحة يهدف الى استغلال اراضي اقليم كوردستان في تنفيذ عمليات مسلحة ضد الدول المجاورة مما يتسبب بقتل المواطنين”.

وتابع هورامي “ندعم الحل السلمي والسياسي لمشاكل الكورد في البلدان المجاورة”، مطالبا بكف تلك البلدان عن هجماتها المتكررة ضد اقليم كوردستان.

واكد على ضرورة ابعاد اقليم كوردستان عن الحرب والا يتم استهداف امن المواطنين.

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