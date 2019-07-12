تركيا: جنودنا يواصلون التدرب في روسيا على نصب واستخدام منظومة “إس – 400”

اكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الجمعة، إن الجنود الأتراك يواصلون التدرب في روسيا على نصب واستخدام منظومة “إس 400” الروسية الصاروخية.

وذكر وزير الدفاع التركي، إن”أنقرة تعمل على تقييم شراء منظومة “باتريوت” الصاروخية الأمريكية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تواصل دراسة الأمر بشكل مكثف”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية رسميا، أن توريد الأجزاء الأولى من منظومة “إس-400” الروسية بدأ اليوم.

وظهرت أول أنباء حول المفاوضات بين روسيا وتركيا بشأن توريد منظومة “إس-400” الصاروخية الروسية إلى تركيا في نوفمبر عام 2016. وفي سبتمبر عام 2017، أكد الجانب الروسي توقيع عقد مع تركيا بهذا الخصوص.انتهى/25