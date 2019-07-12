تسعة نصوص مسرحية عربية في ثلاثة كتب جديدة ضمن إصدارات الهيئة العربية للمسرح.

رؤى و جماليات ستثري المحتوى و المشهد المسرحي العربي.

هايل المذابي – إعلام الهيئة العربية للمسرح.

ثلاث مجموعات من النصوص المسرحية العربية (النصوص الفائزة في مسابقة تأليف النص المسرحي للكبار في الأعوام 2015 و 2016 و 2017) صدرت عن منشورات الهيئة العربية للمسرح، و ضمت هذه الكتب النصوص التالية:

• أمكنة اسماعيل الفائز بالمرتبة الأولى 2015 للكاتب العراقي هوشنك وزيري.

• ترسيخ الفائز بالمرتبة الثالثة 2015 للكاتبة الأردنية إيمان سعيد محمد.

• زمن اليباب الفائز بالمرتبة الأولى 2016 للكاتب الأردني هزاع البراري.

• أريد رأسي الفائز بالمرتبة الثانية 2016 للكاتب المصري سعيد شحاتة.

• غائب لا يعود الفائز بالمرتبة الثانية (مكرر) 2016 للكاتب المصري محمود القليني.

• آلهة العرب الفائز بالمرتبة الثالثة 2016 للكاتب الليبي البوصيري عبد الله

• النافذة الفائز بالمرتبة الأولى 2017 للكاتب العراقي مجد حميد.

• الأقنعة و الحمال الفائز بالمرتبة الثانية للكاتب المصري درويش الأسيوطي.

• حارس أحجار الجنوب الفائز بالمرتبة الثالة للكاتب الفلسطيني خالد خماش.

إن الهيئة العربية التي تعتز بتقديم هذه الكوكبة من الكتاب العرب و هذه الباقة من النصوص المسرحية، لواثقة بأن هذه النصوص ستكون إضافة هامة للمحتوى العربي من النصوص المسرحية، و ستثري العروض العربية بما حملته من رؤى و جماليات الكتابة و حداثة المعالجات و تنوع لافت في مذاهب كتابها فكرياً و فنياً.